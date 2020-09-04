الولايات المتحدة
الجمعة 4 سبتمبر 2020 14:50

عاصفة انتقادات.. ترمب يدعو أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة بسبب دعوته أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية التي يطمح خلالها للفوز بولاية ثانية.

وإذا كان الملياردير المثير للجدل، يلقي منذ أشهر ظلالاً من الشكّ على حسن سير الانتخابات  الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، إلّا أنّه زاد من حالة الإرباك حول ذلك.
وقال الرئيس الأمريكي تعليقاً على نظام التصويت المتّبع في ولاية كارولاينا الشمالية المتأرجحة، "دعوهم يرسلوا أصواتهم عبر البريد.. ودعوهم يصوّتوا حضورياً".
وأضاف بنبرته المعهودة "إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".

تصحيح الخطأ

وحاول الرئيس الجمهوري الخميس تصحيح ما قاله بعض الشيء، فنشر سلسلة طويلة من التغريدات لكن من دون أن تزيل حالة الشكّ التي بثها تصريحه. 
ومنذ أشهر عديدة يبدي سيّد البيت الأبيض شكوكاً متزايدة في نزاهة الانتخابات المقبلة. 
وهو يؤكّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل ملموس، أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد- وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً- في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كورونا، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

لا يؤمن بالديموقراطية

وردّاً على تصريح ترمب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه "من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات". 
بدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديمقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترمب.
وقال السناتور عن ولاية فيرمونت "لسنوات عديدة كذب دونالد ترمب بشأن عمليات تزوير انتخابي..اليوم، هو يدعو سكان ولاية كارولينا الشمالية إلى ارتكاب جريمة من خلال التصويت مرّتين".
وأضاف "هذا الرئيس.. إنّه استبدادي يجب هزيمته".

المصدر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
انتخابات الرئاسة
تصويت
جو بايدن
بيرني ساندرز
التصويت الإلكتروني

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