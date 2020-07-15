فيروس كورونا
الأربعاء 15 يوليو 2020 13:42

"عار عليك".. أمريكي يصيح في وجه حاكم فلوريدا بسبب كورونا (فيديو)

حاكم فلوريدا من أوائل حكّام الولايات الذين أقرّوا تخفيف تدابير الحجر وإعادة فتح الاقتصاد
وسائل التواصل
اقتحم ناشط يدعى توماس كينيدي مؤتمرا صحفيا عقده حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعمدة مدينة ميامي كارلوس جيمينيز، يوم الإثنين.

وعقد المؤتمر للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا بمستشفى جاكسون التذكاري بالولاية.

وصاح الناشط الذي يدير مجموعة "متحدين نحلم" في ولاية فلوريدا وهي مجموعة وطنية للدفاع عن المُهاجرين؛ قائلاً "عارُ عليك؛ أنت محرج نحن نصل لحالات قياسية كل يوم وأنت لا تفعل شيئا".

وأضاف "أنت تزور المعلومات وتُضلل الجمهور أكثر من 4 آلاف ماتوا وأنت تلوم المتظاهرين... عار عليك؛ يجب عليك أن تستقيل".

وحاول أحد الموجودين منع "كينيدي" من إكمال حديثه وإخراجه خارج القاعة لكنه نبهه بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وألا يلمسه.

رقم قياسي

وسجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ الثلاثاء.

وقالت السلطات الصحيّة في الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة إنّها أحصت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 132 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للوباء في فلوريدا، إحدى أبرز بؤر كوفيد-19 في البلاد حالياً، إلى أكثر من 4400 وفاة من أصل 290 ألف إصابة مؤكّدة.

وكان حاكم الولاية الجمهوري رون ديسانتيس من أوائل حكّام الولايات الذين أقرّوا في مطلع أيار/مايو تخفيف تدابير الحجر وإعادة فتح الاقتصاد المعتمد بشدّة على السياحة.

لكنّ قراره هذا اعتبره أنطوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية وعضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الماضي سابقاً جداً لأوانه، في انتقاد شخصي نادر للحاكم.

لكنّ ديسانتيس دافع عن نفسه، مؤكّداً أنّه استند في قراره إعادة فتح الاقتصاد في الولاية إلى البيانات الإحصاءات التي كانت متوفرة في حينه.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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