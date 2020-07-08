أمريكا وفلسطين
الأربعاء 8 يوليو 2020 22:29

عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم "انستغرام" بسبب صورة "مخالفة"

صورة قديمة تجمع عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد ووالدها
صورة قديمة تجمع عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد ووالدها
مواقع التواصل
هاجمت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد إدارة موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عقب حذف صورة جواز سفر والدها الأمريكي بدعوى مخالفته قواعد الاستخدام.

وحذف "انستغرام" صورة جواز سفر والدها الأمريكي؛ لثبوت مكان ميلاده في "فلسطين"، وهو ما أثار حفيظة عارضة الأزياء المعروفة عالميًّا.

ونشرت حديد رسالة حذف الصورة معلقة عليها "انستغرام حذف القصة (الاستوري)، الذي نشرت فيه مكان ولادة والدي فلسطين وصورة لجواز سفره الأمريكي".

القصة (ستوري) التي حذفها تطبيق انستغرام من حساب العارضة الأمريكية بيلا حديد

ووجهت سؤالها لإدارة انستغرام: "أي جزء تعتبرونه -في فخري بمكان ولادة أبي- تنمر أو مضايقات أو تعري؟" وأضافت "لن تقدروا على حذف التاريخ بإسكات الناس..".

وختمت حديثها بنشر صورة جواز والدها الأمريكي مرة أخرى متسائلة: هل تريدونه أن يغير مكان ولادته من أجلكم؟

أعادت العارضة الأمريكية من أصل فلسطيني نشر جواز سفر والدها الفلسطيني المولد
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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