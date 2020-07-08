الأربعاء 8 يوليو 2020 22:29
عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم "انستغرام" بسبب صورة "مخالفة"
هاجمت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد إدارة موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عقب حذف صورة جواز سفر والدها الأمريكي بدعوى مخالفته قواعد الاستخدام.
وحذف "انستغرام" صورة جواز سفر والدها الأمريكي؛ لثبوت مكان ميلاده في "فلسطين"، وهو ما أثار حفيظة عارضة الأزياء المعروفة عالميًّا.
ونشرت حديد رسالة حذف الصورة معلقة عليها "انستغرام حذف القصة (الاستوري)، الذي نشرت فيه مكان ولادة والدي فلسطين وصورة لجواز سفره الأمريكي".
ووجهت سؤالها لإدارة انستغرام: "أي جزء تعتبرونه -في فخري بمكان ولادة أبي- تنمر أو مضايقات أو تعري؟" وأضافت "لن تقدروا على حذف التاريخ بإسكات الناس..".
وختمت حديثها بنشر صورة جواز والدها الأمريكي مرة أخرى متسائلة: هل تريدونه أن يغير مكان ولادته من أجلكم؟
المصدر
الجزيرة مباشر
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