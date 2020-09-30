الصراع في ليبيا
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 17:27

عائلات ليبية تقاضي حفتر أمام القضاء الأمريكي

حفتر
اللواء المتقاعد خليفة حفتر
رويترز-أرشيفية
بدأت أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقائع وجلسات القضية المرفوعة ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية "ارتكابه جرائم حرب".

القضية التي رفعتها المواطنة الأمريكية من أصل ليبي، عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها حفتر لارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية.

وقال محامي عائدة الزغاللي، إن موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا علي يد حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا، مطالبًا من قاضي المحكمة بمحاكمة حفتر باعباره مجرم حرب.

ويتابع هذه القضية أيضًا فريق مكون من محاميين توجههم مؤسسة اتحاد الأمريكيين الليبيين بالعاصمة، واشنطن.

وفي بيان صادر عنه عن جلسة الثلاثاء، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور، لدى حفتر ماض كبير من جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، كفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا.

وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها على حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، على حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

ويمتلك حفتر 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارت.

وكون حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلي ليبيا .

وسبق أن أشار محامون في القضية إلى أنه  في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
حفتر
جرائم حرب
محاكمة

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطر تؤدي صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل بعد صلاة العشاء
Thumbnail
تشاووش أوغلو: ماكرون يعادي تركيا في كل المحافل الدولية
Thumbnail
معزوفة إسرائيلية بألحان الإماراتي حسين الجسمي تثير الغضب (فيديو)
Thumbnail
"بيوتنا اتقفلت".. صرخة من عمال المحاجر بمصر بعد سيطرة الجيش عليها (فيديو)
Thumbnail
من التدريس إلى حمل الطوب.. قصة معلم يمني تجسد معاناة شعب

الأكثر قراءة

  1. رسامة تنتقد بلوحاتها تخفيض عقوبة الاغتصاب بالأردن
  2. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا بمخيم العين بنابلس
  3. شاهد: يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويقترب من لقب الدوري الإيطالي
  4. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  5. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!