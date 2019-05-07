عائض القرني: أنا مع "الإسلام" الذي نادى به الأمير محمد بن سلمان
وأكد القرني أنه "مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشددًا على أنه داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية.
وقدم عائض القرني، مساء الإثنين، خلال استضافته فضائية "روتانا خليجية"، اعتذاره كونه أحد مشايخ "الصحوة" الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي، معتبرًا أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن نهايتها قبل نحو سنتين، وكانت تخالف السنة في بعض معتقداتها.
- من الأخطاء التي وقعت فيها الاهتمام بالمظهر أكثر من المخبر والوصاية على المجتمع وتقسيمه لملتزمين وغير ملتزمين اعتمادًا على المظاهر مثل اللحية والثوب.
#فيديو— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٧ مايو ٢٠١٩
د. #عائض_القرني على الهواء مباشرة:
أعتذر باسم #الصحوة للمجتمع السعودي عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس..#عائض_القرني_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/vIfNrAn5HE
- بعض الأفراح وقت الصحوة تحولت لحسينيات. حرّمت على الناس مظاهر الفرح من باب الالتزام القوي والشدة، وبعدما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ.
- من أخطاء الصحوة: انتزاع البسمة وروح الفرح من المجتمع، والفظاظة والغلظة في الخطاب وكأنه ما فيه غير نار بدون جنة، وعذاب بدون رحمة.
- الصحوة بعد ما أصيبت بالتشدد صارت ترى سلبيات الدولة فقط ولا تنظر إلى إيجابياتها، وهذا سبب الصدام والسجون والإيقاف.
د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر— الليوان (@Fealsora) ٦ مايو ٢٠١٩
أنا بلا فخر داعية الاعتدال والوسطية الأول في #السعودية، وسوف أسخر قلمي منذ الليلة في خدمة مشروع #ولي_العهد في الاعتدال..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/9F38f6ZI21
- القرني: لديا ثلاث خطوط حمراء وهي الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن المملكة، والقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
- القرني: أنا داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، وسأسخر قلمي في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال.
- القرني هاجم قطر وتركيا وإيران وجماعة الإخوان المسلمين، ووصفهم بالمتآمرين على السعودية.
- القرني: لم يعد هناك مجال للمجاملة حيث إن الوطن والقيادة مستهدفان.
- القرني: لم تعد هناك منطقة رمادية. الحياد خيانة. الآن أعلن أنا سيف من سيوف الدولة.
د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر#الصحوة بعد ما أصيبت بالتشدد صارت ترى سلبيات الدولة فقط ولا تنظر إلى إيجابياتها، وهذا سبب الصدام والسجون والإيقاف..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/x8pXIdUvAM— الليوان (@Fealsora) ٦ مايو ٢٠١٩
- اعتذار القرني عن مشاركته في "الصحوة" لم يرق للعديد من الكتاب والنشطاء والمغردين، واعتبروه مواكبًا للتيار السائد في السعودية فقط، وبعضهم اعتبره مجبرًا على "التطبيل" للنظام الحكام حتى لا يلقى مصير الشيخ سلمان العودة.
جميل هذا الاعتذار لو خرج من خلال بيئة انفتاح حقيقية تمكن الناس من التعبير عن آرائهم دون خوف ، غير مسنود بتوجه حكومي يجرم المخالف ويشيطنه.— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) ٦ مايو ٢٠١٩
الصحوة لم تكن حركة تمرد بل كانت مدعومة من قبل السياسي الذي استخدمها تنفيذا لرغباته وأجندته. https://t.co/OWHXLsozNC
- الناشط السعودي المعارض عمر بن عبدالعزيز، كتب على تويتر: جميل هذا الاعتذار لو خرج من خلال بيئة انفتاح حقيقية تمكن الناس من التعبير عن آرائهم دون خوف، غير مسنود بتوجه حكومي يجرم المخالف ويشيطنه. الصحوة لم تكن حركة تمرد بل كانت مدعومة من قبل السياسي الذي استخدمها تنفيذًا لرغباته وأجندته.
عاجل:- فيلم توم كروز الجديد أصبح مهدد بمنع عرضه بعد أن قدم الشيخ عائض القرني فيه بلاغ يتهمه بسرقة قصة حياتة .. والتي تدورحول رجل دين يتلون ويغير جلده كالحرباء .. حسب المصلحة .— Joe (@youssef_hussen) ٧ مايو ٢٠١٩
- الإعلامي المصري الساخر يوسف حسين، غرد قائلًا: فيلم توم كروز الجديد أصبح مهدد بمنع عرضه بعد أن قدم الشيخ عائض القرني فيه بلاغ يتهمه بسرقة قصة حياته، والتي تدور حول رجل دين يتلون ويغير جلده كالحرباء حسب المصلحة.
بعد ماشاهدت مقتطفات من اكاذيب #عايض_القرني ،ايقنت أن الشيخ سلمان العودة تعرض ويتعرض لنفس الضغوط لاتهام قطر ،حتى يحظى بصك البراءة لكن شتان بين الثرى والثريا ، فك الله اسر الشيخ سلمان— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) ٧ مايو ٢٠١٩
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- أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، علق على تصريحات القرني بشأن قطر قائلًا: بعدما شاهدت مقتطفات من أكاذيب عائض القرني، أيقنت أن الشيخ سلمان العودة تعرض ويتعرض لنفس الضغوط لاتهام قطر حتى يحظى بصك البراءة لكن شتان بين الثرى والثريا، فك الله أسر الشيخ سلمان.
اختار عائض القرني #رمضان المبارك أن يكون موسماً للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح، فالحمد لله الذي أظهرك على حقيقتك على رؤوس الأشهاد— عبدالله الوذين (@abqatar) ٦ مايو ٢٠١٩
التالي .. Next ..
pic.twitter.com/CEj0HkuydN
- الكاتب القطري عبدالله الوذين غرد قائلًا: اختار عائض القرني رمضان المبارك أن يكون موسمًا للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح، فالحمد لله الذي أظهرك على حقيقتك على رؤوس الأشهاد.
عائض القرني يتبرأ من الصحوة ويقول: "أنا الآن مع الاسلام المنفتح الذي ينادي به محمد بن سلمان" !— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ٧ مايو ٢٠١٩
"إسلام" ابن سلمان قائم على:
- قتل المعارضين والتحرش بالنساء
- الرقص والإنحلال
- التآمر على الشعوب
- البطش بالعلماء والناشطين
- فتح خزائن البلد للطغاة
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فتعساً لك ولسيدك ولما تدعون له !
- حساب تركي الشلهوب السعودي الشهير كتب على تويتر: عائض القرني يتبرأ من الصحوة ويقول "أنا الآن مع الاسلام المنفتح الذي ينادي به محمد بن سلمان!".. "إسلام" ابن سلمان قائم على "قتل المعارضين والتحرش بالنساء- الرقص والانحلال- التآمر على الشعوب- البطش بالعلماء والناشطين- فتح خزائن البلد للطغاة"، فتعسًا لك ولسيدك ولما تدعون له!
عندما شاهدت هذا الفيديو للشيخ عايض القرني، تذكّرت تعبير "الكلمات السحرية" الذي اختارته مجلة "تايم" في 26/12/1988، لتصف اعتراف ياسر عرفات بالكيان الصهيوني، ونبذَه ما أسماه "الإرهاب".— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) ٦ مايو ٢٠١٩
وأقول للشيخ: لن تظفر بشيء، وسيُقال لك ما قاله المروزي للبغدادي: يا هذا، لو خلعتَ جلدَك ما عرفناك! pic.twitter.com/BMELwFEUae
- الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، علق قائلًا: عندما شاهدت هذا الفيديو للشيخ عايض القرني، تذكرت تعبير "الكلمات السحرية" الذي اختارته مجلة "تايم" في 26/12/1988، لتصف اعتراف ياسر عرفات بالكيان الصهيوني ونبذَه ما أسماه "الإرهاب". وأقول للشيخ: لن تظفر بشيء، وسيُقال لك ما قاله المروزي للبغدادي: يا هذا، لو خلعتَ جلدَك ما عرفناك!
عبدالله المديفر دمر عائض القرني#الليوان— مشعل النامي (@Meshal_Alnami) ٦ مايو ٢٠١٩
- الكاتب الكويتي مشعل النامي كتب على تويتر: عبدالله المديفر (مذيع الحلقة) دمر عائض القرني.
وانت تعلم يا فضيلة الشيخ #عايض_القرني اننا نعلم بانك مجبرٌ على قول هذا الكلام وانه مغلوبٌ على امرك، وإلا لكان موقعك الان الى جانب زملائك المشايخ والدعاة في السجون والمعتقلات، وربما لكانت النيابة العامة #السعودية طلبت لك الإعدام تعزيرا. 👇 pic.twitter.com/WViWMKF5bn— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) ٦ مايو ٢٠١٩
- الإعلامي اللبناني جلال شهدا غرد قائلًا: وأنت تعلم يا فضيلة الشيخ عائض القرني إننا نعلم بأنك مجبرٌ على قول هذا الكلام وأنك مغلوبٌ على أمرك، وإلا لكان موقعك الآن إلى جانب زملائك المشايخ والدعاة في السجون والمعتقلات، وربما لكانت النيابة العامة السعودية طلبت لك الإعدام تعزيرًا.
#عايض_القرني_في_ليوان_المديفر— عبدالله (@etxt1) ٦ مايو ٢٠١٩
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الحرباء يتغير لونها عندما تشعر بالخطر
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