جنوب السودان
الجمعة 23 أكتوبر 2020 09:56

ظهور شكل جديد من شلل الأطفال في جنوب السودان

طفل في جنوب السودان يتلقى لقاحا ضد شلل الأطفال
طفل في جنوب السودان يتلقى لقاحا ضد شلل الأطفال
غيتي
قالت السلطات الصحية في جنوب السودان إن البلاد تشهد وباء جديدا مع ظهور شكل جديد من شلل الأطفال، بعدما أعلنت استئصال "فيروس شلل الأطفال البري" الذي يتسبب بالمرض.

وأعلن مدير أجهزة الوقاية في وزارة الصحة في جنوب السودان الطبيب جون باسكال رومونو رصد 15 حالة من "شلل الأطفال المشتق من لقاح" في شمال غرب البلاد، لكن "وزارة الصحة وشركاءها يعملون على الأمر وأعتقد أن (الوباء) تحت السيطرة."

و"فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من لقاح" مختلف عن فيروس الشلل "البري"، العامل الأصلي المسبب للمرض والذي تم استئصاله من القارة الإفريقية ولم يعد يسجل سوى في أفغانستان وباكستان.

وهذا الفيروس ناجم عن تحول نادر للفيروس المعدل الذي يحتوي عليه اللقاح.

وكان جنوب السودان في 25 أغسطس/آب من الدول الإفريقية الأولى التي أكدت استئصال فيروس شلل الأطفال "البري" عن أراضيها، ما سمح لمنظمة الصحة العالمية أن تعلن رسميا استئصال شلل الأطفال بشكل تام من إفريقيا.

لكن بعد بضعة أيام، ظهر شلل الأطفال مجددا في السودان بعد أكثر من عقد على استئصاله، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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