ظريف يقلل من احتمالات اندلاع حرب وأمريكا تعيد انتشار قواتها بالخليج

قلل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، من احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة في ظل التوترات التي تشهدها على وقع الخلاف بين واشنطن وطهران.

ظريف يقلل من احتمالات اندلاع حرب جديدة

ظريف: طهران لا تريد الحرب كما أن كافة الأطراف تدرك أنه لا يمكن لأحد مواجهة إيران.

ظريف: متأكدون، لن نكون هناك حرب لأننا لا نريد حربا ولا أحد لديه أوهام أن بوسعه مواجهة إيران في المنطقة.

ظريف: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يريد حربا لكن الناس من حول يدفعونه باتجاه الحرب بذريعة جعل أمريكا أقوى بمواجهة إيران.

أمريكا تطلب إعادة الانتشار:

قالت وسائل إعلام سعودية إن المملكة وعددا من الدول الخليجية وافقت على طلب الولايات المتحدة إعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج وعلى أراضي دول خليجية.

قالت المصادر إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين واشنطن ودول خليجية، وأن الدافع لإعادة الانتشار هو ردع إيران عن أية محاولة لتصعيد الموقف عسكريا ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة، وليس للدخول في حرب معها.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اجتماعا عُقد في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في البحرين، ضم رؤساء القوات البحرية وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي والقيادات العسكرية للقوات البحرية الأمريكية والقوات المشتركة.

أكد الاجتماع على التعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية، خاصة مع تزايد حدة التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في البنتاغون تأكيدهم عدم وجود خطة عسكرية لمواجهة إيران.

ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين عسكريين أمريكيين مشاركين في التخطيط والإشراف العسكري بمنطقة الشرق الأوسط أنه لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ أو أي شيء من هذا القبيل، لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج.

حاملة الطائرات "أبراهام لينكن" (رويترز)

إشارات متباينة

أرسلت واشنطن مجموعةً بحرية ضاربة مؤلفة من حاملة طائرات وقطع أخرى إضافة إلى قاذفات "بي- 52" لمواجهة ما اعتبرت أنه تهديد وشيك من إيران.

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموظفين بسحب الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من العراق، مشيرة إلى وجود تهديدات من جماعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

لكن البيت الأبيض أرسل إشارات متضاربة خلال الأيام الأخيرة وسط عدة تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن خلافات في صفوف إدارة ترمب بشأن درجة الضغط على طهران.

وفق تقارير إعلامية أمريكية، يضغط مستشار ترمب للأمن القومي جون بولتون لاتخاذ موقف متشدد حيال إيران، لكن آخرين في الإدارة يعارضون ذلك.

تعرض مسؤولو البيت الأبيض والبنتاغون لضغوط لعرض الأسباب التي دفعتهم لتعزيز تواجدهم العسكري في المنطقة وتشديد خطابهم على مدى الأسبوعين الماضيين.

أشارت الدول المشاركة في التحالف الأمريكي في العراق في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن مستوى التهديد لم يرتفع بشكل كبير بينما طالب أعضاء في الكونغرس بالاطلاع على المعلومات التي تقف خلف استعداد الإدارة الواضح للدخول في نزاع محتمل.

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