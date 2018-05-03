إيران
الخميس 3 مايو 2018 23:33

ظريف: لن نعيد التفاوض على الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
غيتي
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الذي جرى تنفيذه "بنية حسنة".

وقال ظريف في رسالة باللغة الإنجليزية على موقع يوتيوب إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتغيير الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية غير مقبولة.

وأضاف أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران"، مؤكدا أن "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه بنية حسنة".

وتأتي تصريحات ظريف مع اقتراب موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقوى العالمية من أجل "إصلاح" الاتفاق.

وقال ترمب إنه سيرفض تجديد إعفاء إيران من العقوبات ما لم يصلح الحلفاء الأوربيون "العيوب المروعة" في الاتفاق النووي بحلول 12 من مايو/ أيار الجاري.

ويسعى الأوربيون الموقعون على الاتفاق لإقناع ترمب بالإبقاء على الاتفاق ويقولون إن إيران مُلتزمة بشروطه وهو موقف أيّده أيضا تقييم للمخابرات الأمريكية.

ووصف ترمب الاتفاق النووي بأنه أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق. ووافقت إيران بموجب الاتفاق على تقييد أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

المصدر
رويترز
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محمد جواد ظريف
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دونالد ترامب

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