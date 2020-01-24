إيران
الجمعة 24 يناير 2020 20:02

ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رويترز
وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادا حادا إلى السعودية، اليوم الجمعة، قائلًا إن "الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها".

وكان ظريف يشير إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام ونصف.

وكتب ظريف على تويتر:" الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تكون سببا في الأزمات الإنسانية ولا ترفض الحوار"، في إشارة إلى دور الرياض في حرب اليمن.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "رغم كل شيء، لا نضع شروطا مسبقة للحوار".

وكان ظريف يرد على تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أثناء مشاركته في منتدى دافوس الذي قال فيه "عندما تعود إيران دولة طبيعية يمكن عودة العلاقات معها".

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
إيران
السعودية
جواد ظريف
عادل الجبير
جمال خاشقجي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: هدية من أردوغان تبهر ميركل
Thumbnail
عبدالحي يوسف: الإمارات أنشأت مركز تجسس في قلب الخرطوم [فيديو]

الأكثر قراءة

  1. ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها
  2. شاهد: هدية من أردوغان تبهر ميركل
  3. عبدالحي يوسف: الإمارات أنشأت مركز تجسس في قلب الخرطوم [فيديو]
  4. شاهد: أسراب الجراد تغزو محافظة تعز اليمنية
  5. تركيا.. فحص القادمين من الصين بكاميرات حرارية لتفادي انتشار فيروس كورونا (فيديو)