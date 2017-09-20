إيران
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 10:45

ظريف: خطاب ترمب من العصور الوسطى ولا يستحق الرد

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رويترز
انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أول خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ألقاه ترمب أمس الثلاثاء.

وكتب ظريف على تويتر أن "مثل خطابات الكراهية هذه تنتمي إلى العصور الوسطى وليس إلى القرن الحادي والعشرين".

وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أن الخطاب يستحق الرد.

كان ترمب قد وصف إيران بأنها دولة مارقة منهكة اقتصاديا تصدر العنف بالدرجة الأولى، وأضاف أن الاتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني تمثل إذلالا للولايات المتحدة. 

المصدر
الألمانية
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محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني
الأمم المتحدة
ترمب
العصور الوسطى

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