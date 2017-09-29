إيران
الجمعة 29 سبتمبر 2017 10:50

ظريف: السعودية والإمارات تقوضان استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
غيتي
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران حاولت دوما فرض الاستقرار في المنطقة، لكن السعودية والإمارات قوضتا ذلك.

وأضاف ظريف في لقاء خاص مع الجزيرة أن على السعودية وقف تصدير الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وأن طهران مستعدة للحديث مع الرياض حول الخلافات الإقليمية.

كما أكد أن سياسات السعودية تجاه قطر غير إيجابية، وأن بلاده تدعم الوساطة الكويتية الهادفة لتسوية الأزمة الخليجية.

وفي شأن آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده، مؤكدا أن ذلك سيدفع إيران للانسحاب منه أيضا مع احتفاظها بخيارات أخرى حينها، على حد قوله.

وكان ظريف قال (الخميس) خلال حوار له في مركز أبحاث الجمعية الآسيوية في نيويورك إن على السعودية أن تتخلى عن وَهْم إقصاء إيران من الساحة الإقليمية.

وذكر الوزير الإيراني أن بلاده تعتقد أن السعودية لاعب إقليمي مهم وينبغي احترام دوره، لكنه أفاد بأنه يتوقع من الرياض أن تدرك أن شطب إيران من معادلات المنطقة هو مجرد وهم ومراهقة سياسية، حسب تعبيره.

المصدر
الجزيرة
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إيران
جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني
السعودية
الإمارات العربية المتحدة
قطر
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الأزمة الخليجية
أمن الخليج
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طالبان
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الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة

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