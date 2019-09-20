الجمعة 20 سبتمبر 2019 15:43
ظريف: السعودية والإمارات تريدان "قتال إيران حتى آخر أمريكي"
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إنه يبدو أن السعودية والإمارات ترغبان في "قتال إيران حتى آخر أمريكي".
التفاصيل
.@SecPompeo has it the other way around:— Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2019
It's not #Iran that wishes to fight to the last American; rather, it is his #B_Team hosts who seem to wish to fight Iran to the last American.
Iran has no desire for war, but we will, and always have, defend our people and our nation.
- كان ظريف يرد على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس خلال زيارة لأبوظبي قال فيها "في حين أن وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر أمريكي، نحن هنا لبناء تحالف يستهدف تحقيق السلام".
- وقال ظريف على تويتر اليوم الجمعة "الوزير بومبيو فهم الأمر على النحو الخاطئ: ليست إيران هي التي ترغب في القتال حتى آخر أمريكي بل مضيفوه من الفريق باء الذين يرغبون فيما يبدو في قتال إيران حتى آخر أمريكي".
- وقال ظريف من قبل إن ما يسمى بالفريق باء الذي يضم ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي قد يستدرج الرئيس الأمريكي للدخول في صراع مع طهران.
خلفيات
- استهدفت هجمات منشأتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج السعودية من النفط.
- قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة.
- اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات.
- نفت طهران اتهامات واشنطن وقالت إنها غير مقبولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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