أمريكا وإيران
الخميس 27 يونيو 2019 19:38

ظريف: الحرب القصيرة مع إيران وهم

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف
رويترز
وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسائل تحذيرية قصيرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
كتب ظريف على حسابه موجها خطابه للرئيس الأمريكي
  • الأفكار الخاطئة تهدد السلام.
  • العقوبات ليست بديلا عن الحرب، بل هي الحرب نفسها.
  • محو= إبادة = جريمة حرب.
  • "الحرب القصيرة" مع إيران هي مجرد وهم
  • من يبدأ الحرب ليس من ينهيها
  • التفاوض والتهديد لا يجتمعان
خلفيات
  • ظريف كان يرد على تصريحات سابقة لترمب قال فيها إن أي حرب مع إيران ستكون قصيرة نظرا لأن الولايات المتحدة "في وضع قوي للغاية".
  • وفي هذا السياق من التوتر المحموم، أشار ترمب الأربعاء إلى احتمال اندلاع حرب مع طهران لا يتوقع "أن تطول كثيراً".    
  • ترمب قال: نحن في وضع قوي للغاية ولن تطول الحرب كثيراً.
  • تشهد العلاقات المأزومة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 40 عاماً توترا شديداً منذ نحو شهرين على خلفية التصعيد في الخليج وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيّرة في 20 يونيو/حزيران.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أمريكا
إيران
محمد جواد ظريف
دونالد ترمب

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