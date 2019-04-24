ظريف: "الباءات الأربعة " يدفعون سياسيات أمريكا نحو الهاوية (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن بلاده ستواصل بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز في نقله، محذرا الولايات المتحدة من عواقب ما إذا حاولت منع طهران من فعل ذلك.

وأضاف ظريف خلال نقاش معه أثناء مشاركته في فعاليات يوم السلام الدولي بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "ستواصل إيران بيع نفطها. سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر عبور آمن لمبيعاتنا النفطية". أهم تصريحات ظريف: هناك مكيدة تحاك من قبل "الباءات الأربعة " بنيامين نتنياهو وبولتون وبن سلمان وبن زايد.

(نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، جون بولتون هو مستشار الأمن القومي الأمريكي، محمد بن سلمان هو ولي العهد السعودي، محمد بن زايد هو ولي عهد أبو ظبي).

فريق الباءات الأربعة يدفعون سياسات الولايات المتحدة نحو الهاوية والكارثة.

تربطنا علاقات جيدة جدا مع تركيا وعلاقتنا متميزة الآن مع باكستان بالإضافة لعلاقتنا الممتازة مع روسيا وأذربيجان وأفغانستان.

إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب.

الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا من مصلحة الأمن القومي الإيراني.

الولايات المتحدة لم تنتهك فقط قرارات مجلس الأمن ولكنها تطالب دولا أخرى بانتهاكها فيما يتعلق بعقوباتها ضد إيران.

ترمب مخطئ إن ظن أن بإمكانه تركيعنا.

العقوبات الأمريكية مؤذية لاشك لكنها لن تغير سياساتنا كما لم تفعل من قبل.

العقوبات الأمريكية ستلحق ضررا باقتصادنا لكن واشنطن لن تصل إلى أهدافها.

أمريكا لا تحتاج لطاولة تفاوض جديدة والاتفاق النووي أفضل اتفاق يمكن تحقيقه.

الاتحاد الأوربي لم ينجح في تنفيذ وعوده بشأن الاتفاق النووي وهذا أمر مؤسف. تبادل معتقلين مستعدون لتبادل المعتقلين مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

ظريف اقترح مبادلة أم إيرانية محتجزة في أستراليا بالمواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف المحتجزة في إيران. خلفيات: أعلنت الإدارة الأمريكية ، الإثنين، وقف سياسة الإعفاء من العقوبات على مستوردي نفط إيران عندما يحل أجلها في مايو/أيار المقبل.

الإدارة قالت إن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما، مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي.

ترمب قال إن السعودية والإمارات تعهدتا بتعويض أي انخفاض في إمدادات النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد إلغاء الإعفاء .

مضيق هرمز طريق مهم للشحن يربط بين أماكن إنتاج النفط في الشرق الأوسط وأسواقه العالمية في آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية. ناقلة نفط خلال مرورها عبر مضيق هرمز يمر عبر المضيق، الذي يفصل بين إيران وعمان ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، نحو خمس حجم النفط المتداول عالميا.

حسب تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية من عام 2016، يمر عبر المضيق 18.5 مليون برميل نفط يوميا بما يعادل 30% من النفط الخام ومشتقاته المنقول عبر البحر عالميا.

يمر عبر المضيق صادرات الغاز المسال من قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بهدف حماية السفن التجارية في الخليج وعبر المضيق.