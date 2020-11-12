الإمارات
الخميس 12 نوفمبر 2020 19:32

طيران الإمارات يخسر 3.8 مليارات دولار خلال 6 أشهر

طيران الإمارات تسرح عددا من موظفيها في ظل أزمة فيروس كورونا
غيتي
أعلنت مجموعة طيران الإمارات، الخميس، تسجيل خسائر خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 بقيمة 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، وسط تأثر العائدات بفعل تفشي فيروس كورونا.

كانت المجموعة حققت أرباحاً بقيمة 1.2 مليار درهم (320 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة ومقرها دبي، في بيان، أن الإيرادات تراجعت بنسبة 74 بالمئة خلال النصف الأول المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار)، مقابل 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات، بشكل أساسي، إلى جائحة كورونا التي شلّت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة، بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر.

وتابعت "في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020".

وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضاً كبيراً بنسبة 24 بالمئة، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 81 ألفا و334 موظفا، قياسا على الأعداد المسجلة في مارس/آذار 2020.

وذكرت المجموعة أن خفض أعداد الموظفين يتماشى مع قدرة المجموعة وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات (تابعة للمجموعة) سجلت خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) خلال فترة الستة أشهر بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من أرباح 862 مليون درهم (235 مليون دولار) بالفترة المقارنة.

وانخفضت إيرادات طيران الإمارات بنسبة 75 بالمئة خلال الفترة إلى 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 75 بالمئة، وذلك نتيجة للقيود الصارمة على الطيران والسفر حول العالم بسبب جائحة كورونا.

وفرضت الجائحة تحديات غير مسبوقة أضرت بقطاع الطيران العالمي في ظل انهيار الطلب على السفر خلال الأشهر الماضية.

ووصلت صناعة الطيران إلى طريق مسدود للتعافي مع تجدد إصابات كوفيد-19 خاصة في أوربا والولايات المتحدة، حسبما ذكر تقرير سابق للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
طيران الإمارات
خسائر
كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
موظف مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير خلال بث مباشر (فيديو)
Thumbnail
بينهم 6 أمريكيين.. 8 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في سيناء
Thumbnail
ما هي السيناريوهات المحتملة إذا واصل ترمب الاعتراض على نتائج الانتخابات؟
Thumbnail
بعد الهزيمة.. اعتقال معارضين في أرمينيا والبرلمان يفشل في بحث إقالة رئيس الوزراء
Thumbnail
روسيا تكشف تفاصيل قوات حفظ السلام وطبيعة مهامها في كاراباخ وتركيا تحذر أرمينيا

الأكثر قراءة

  1. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  2. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  3. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  4. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  5. شاهد: هدف ساؤول يمنح أتليتيكو فوزا على لاس بالماس