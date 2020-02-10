طيار مصري: محمد رمضان قطع أرزاقنا وهذه حقيقة ما حدث (فيديو)

نشر الطيار المصري أشرف أبو اليسر مقطع فيديو قال فيه إن الممثل محمد رمضان تسبب في وقفه نهائيًا من العمل، ووقف مساعده لمدة سنة، على خلفية التقاط صورة داخل قمرة القيادة.

وقال الطيار في مقطع الفيديو إن رمضان طلب منه التقاط صورة لعرضها على طفله، وإنه وعده ألا يتم بث الفيديو عبر منصات التواصل، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت خاصة وكان على متنها 8 ركاب فقط.

إلا أن الطيار فوجئ بنشر رمضان للصورة "مع فيديو مفبرك وانتشار أقاويل بأن محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة وهو ما لم يحدث أبدًا"، الأمر الذي انتهى بإحالته للتحقيق وأصبحت قضية رأي عام بين يوم وليلة وكان قرار الوزارة بإيقافي نهائي ومدى الحياة عن الطيران.

وأوضح الطيار أن ما فعله رمضان، "قفل بيوت ناس كتير" وتسبب في أذى عدد كبير من الأشخاص، معبرًا عن حزنه الشديد بأن يفقد تاريخه المهني بهذا الشكل وهو الذي كان يدرب الطيارين بالقوات الجوية ومن بعدها المدنية.

وفي الختام، وجه الطيار أشرف سعد كلامه إلى الرأي العام قائلا إنه لن يعلق وسيترك الحكم للجمهور، وختم بـ"الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل".

فيديو الطيار تسبب في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بعودة الكابتن للعمل ومعاقبة محمد رمضان بالمثل.

محمد رمضان رد بدوره خلال أحد البرامج الحوارية قال فيها إنه سيقوم بتعويض الطيار بما يرضيه، ويتمنى من وزارة الطيران المدني مراجعة موقفه والسماح للطيار بالعودة إلى العمل مرة أخرى.

وكان مقطع فيديو نشره محمد رمضان على إنستغرام، وهو على متن طائرة خلال ذهابه إلى مدينة الرياض لإقامة حفل غنائي في سبتمبر/أيلول 2019، قد أثار ضجة كبيرة إذ ظهر رمضان وهو داخل غرفة القيادة بالطائرة، في حين أقسم ملتقط الصورة بأن رمضان هو من يقود الطائرة، ما تسبب بإحالة قائد الرحلة ومساعده للتحقيق بسبب ما اعتبروه "تسيّبًا" يؤدي لخطورة على حياة الراكبين.