إيران
الخميس 5 يوليو 2018 18:50

طهران تكرر تهديدها بشأن مضيق هرمز وواشنطن تتعهد بحماية حرية الملاحة

محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني
غيتي
كررت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز بمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن قواته على استعداد لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز وإنه إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك.

ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى جعفري قوله "نأمل أن تنفذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا اقتضت الضرورة... سنجعل العدو يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد (سيستخدمه)".

وجاءت تصريحات جعفري بعد تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث بيل أوربن، وهو برتبة كابتن في البحرية، قوله إن "الولايات المتحدة وشركاءها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي".

وهدد قائد في الحرس الثوري الإيراني بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني.

وقال إسماعيل كوثري القائد بالحرس الثوري الإيراني "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر واشنطن من أنها لم تتدبر عواقب قرارها بحظر مبيعات النفط الإيراني.

المصدر
رويترز
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إيران
مضيق هرمز
حظر تصدير النفط
البحرية الأمريكية
الحرس الثوري

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