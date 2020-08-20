إيران والإمارات
الخميس 20 أغسطس 2020 19:23

طهران تحتجز سفينة إماراتية بعد مقتل صيادَين إيرانيين في الخليج

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والرئيس الإيراني حسن روحاني
وكالات
أعلنت إيران، الخميس، أنها احتجزت سفينة إماراتية هذا الأسبوع واستدعت القائم بأعمال الإمارات بعد مقتل اثنين من صياديها في حادث إطلاق نار في الخليج.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السفينة احتجزت يوم الإثنين الماضي بعدما أطلقت سفن خفر السواحل الإماراتية "النار على زوارق صيد إيرانية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصيادين" مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي.

وأفاد البيان أن "خفر سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجز السفينة الإماراتية نظرا إلى أنها كانت تبحر بشكل غير قانوني في مياهنا وتم توقيف طاقمها".

وتأتي الحادثة في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين بعد إعلان الأسبوع الماضي المفاجئ بأن الإمارات وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة.

والخميس، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة الإماراتية أعربت عن "أسفها العميق" على الحادث الذي أودى بالصيادين الإيرانيَين و"أعلنت عن استعدادها للتعويض عن أي أضرار تسبب بها".

وعلى الرغم من التوتر، إلا أن إيران والإمارات تقيمان علاقات اقتصادية تاريخية بينما تستضيف الإمارات جالية إيرانية كبيرة.

واستقبلت إيران العام الماضي وفدا من خفر السواحل الإماراتي بهدف إعادة إحياء المحادثات بشأن الأمن البحري.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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