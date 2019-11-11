الاثنين 11 نوفمبر 2019 01:24
طقس غير مستقر في دول خليجية ودبي تغرق
تشهد دول خليجية طقسا غير مستقر وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة التي تصاحبها رياح قوية.
التفاصيل
- دولة الإمارات شهدت سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ مستخدمي الطرق "لتوخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير".
ندعو الجمهور الكريم لتوخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير#الطوارئ_والأزمات#أمطار_الخير#ncema— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩
- الأمطار الغزيرة تسببت في غرق بعض المراكز التجارية الهامة في مدينة دبي.
- مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عدة مقاطع لمياه الأمطار وهي تغرق مراكز تجارية هامة في دبي.
فيديو .. سيول الأمطار تغرق #مول تجاري.#دبي pic.twitter.com/K8PQBFArIu— مهتمكم الأحساء🌴 (@yousefali2030) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩
#تسعد_جوك— FaiSaL (@f1290000) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩
محلات تغرق في دبي مول !!
لم اكن اتوقع في يوم من الأيام أن ارى هذه المناظر في دبي pic.twitter.com/nmE2TpdJBU
- كما تداول البعض مقاطع فيديو لمياه الأمطار وهي تغرق الشوارع في بعض المناطق في الإمارات.
#فيديو_متداول - منطقة الحيل في الإمارات بعد هطول الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/xld1jp4XkJ— جريدة النهارالكويتية (@naharkw) November 10, 2019
المصدر
وكالات
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