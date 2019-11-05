"طفولة أسيرة" وثائقي عن أطفال فلسطينيين تحت سطوة الاحتلال

يخلص الوثائقي إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال محاولة بائسة لتكريس احتلالها الأرض والإنسان الأناضول

سلط فيلم أنتجته الجزيرة الوثائقية، الضوء على معاناة أطفال مقدسيين، حكم عليهم بالحبس المنزلي، واصفاً ما تعرضوا له، بأبشع صور الذل، خلال فترات سلبت فيها طفولتهم.

حالات استعرضها الوثائقي من بين ضحايا الحبس المنزلي، التي ذكرها الوثائقي، الطفل "مُسلَّم موسى عودة" البالغ من العمر 13 عاماً.

واجه عودة الحبس بعد إبعاده عن منزله في حي البستان في القدس المحتلة، ليقضي فترة حكمه في منزل خاله بجبل المكبر.

تمضي أيام عودة طويلة، ممنوعا من الذهاب إلى مدرسته أو حتى الخروج من المنزل للعب مع أقرانه في الحي.

يهاتف عودة والدته مثل رجلٍ اغترب عن وطنه، غير أن ما يشعر به يضاهي الغربة بل أسوأ.

يعيش الطفل ألم فقدان حريته وتلاشي مظاهر البهجة في طفولته، وألم العقوبات التي تنتظره وعائلته، إذا ما خرق تعليمات الاحتلال.

يحاور الوثائقي، رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالقدس، سمير طرمان.

يقول طرمان، إن قرار الإقامة الجبرية يأتي بعد محاكمة، ويكون مرتبطا بتهديد الأب أو هدم المنزل أو غرامة مالية.

حسن العفيفي، طفل آخر يواجه الحبس المنزلي، لمدة 14 يوماً بزعم محاولته طعن أحد أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية.

حتى ذهاب حسن إلى مدرسته خلال هذه الفترة مقيَّدٌا بمرافقة أحد والديه وليس غيرهما. تحايل على المواثيق الدولية مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، يؤكد أن السلطات الإسرائيلية تحاول حفظ صورتها أمام المجتمع الدولي بتجنب اعتقال الأطفال فعلياً.

لكن إسرائيل، تفرض مع الحبس المنزلي البديل، شروطاً خانقة للطفل المقدسي وأسرته على حد سواء.

الطفل صهيب الأعور، تعرض هو ومجموعة أطفال في حي سلوان بالقدس، للاعتقال ست مرات بين عامي 2010 و2012.

يقول صهيب إن التحقيق معهم استمر عشرة أيام، تعرض خلالها لكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والشتائم والألفاظ النابية.

تترك عقوبة الحبس المنزلي جرحا عميقاً في نفسية الأطفال الفلسطينيين، كالأرق وفقدان الشهية.

تبدو معاناة أولئك الأطفال، تحديات تحتم على ذويهم، التعامل معها بحذر علاوة على واجبات أخرى كثيرة.

يخلص الوثائقي، إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال محاولة بائسة لتكريس احتلالها للأرض والإنسان. لقراءة المادة كاملة