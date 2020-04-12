طفل هندي 8 سنوات يتعافى من فيروس كورونا (فيديو)
وغادر الطفل المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واستقبل أهالي المنطقة والجيران الطفل بالتصفيق الحار والتحية لحظة وصوله إلى بيته، معبرين عن سعادتهم وفرحهم بشفائه وعودته إلى بيته.
Good news! A six month old baby has recovered from #COVID19 in Kalyan, Maharashtra.— Zeba Warsi (@Zebaism) April 12, 2020
Look at the warm welcome given by the residential society.
Courtesy: @vinivdvc #Coronavirusindia pic.twitter.com/TuWKA5VHIv
Ye hai wo bacha Jo Corona se Jung jeet ke Aaya pic.twitter.com/qHNjH04oN5— Anirudra trivedi (@anirudradwived1) April 12, 2020
يذكر أن الهند سجّلت 9 آلاف و205 إصابات بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم جراء الإصابة 331 مصابًا، في حين تعافى ألف و80 مصابًا، حتى الآن.
وعالميًا، يقترب الفيروس من حاجز المليوني إصابة، إذا أصاب حتى اللحظة مليونًا و837 ألفًا و393 شخصًا، وأودى بحياة 113 ألفًا و274 جراء الإصابة، في حين تعافى 421 ألفًا و481 مصابًا.