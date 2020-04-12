فيروس كورونا
الأحد 12 أبريل 2020 22:57

طفل هندي 8 سنوات يتعافى من فيروس كورونا (فيديو)

إجراءات روتينية في الهند للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد
إجراءات روتينية في الهند للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد
رويترز
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، من مدينة كاليان الهندية.

وغادر الطفل المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستقبل أهالي المنطقة والجيران الطفل بالتصفيق الحار والتحية لحظة وصوله إلى بيته، معبرين عن سعادتهم وفرحهم بشفائه وعودته إلى بيته.

يذكر أن الهند سجّلت 9 آلاف و205 إصابات بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم جراء الإصابة 331 مصابًا، في حين تعافى ألف و80 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، يقترب الفيروس من حاجز المليوني إصابة، إذا أصاب حتى اللحظة مليونًا و837 ألفًا و393 شخصًا، وأودى بحياة 113 ألفًا و274 جراء الإصابة، في حين تعافى 421 ألفًا و481 مصابًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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