ألمانيا
الأحد 27 مايو 2018 10:09

طفل في السابعة يحمي أمّه من الاغتصاب باستخدام "سكوتر"

غيتي
تمكن طفل ألماني في السابعة من العمر بولاية بادن فيرتمبيرغ من حماية أمه من شخص يعتقد أنه كان يحاول اغتصابها، إذ ضرب الطفل الرجل بلعبة "سكوتر" كانت في حوزته.

وقال الادعاء العام والشرطة في الولاية، الجمعة، إن رجلًا في الرابعة والأربعين طرح الأم أرضًا حال وجودها وابنها في منتزه لاينباخبارك، الخميس، محاولًا خلع بنطالها.

إلا أن الطفل ضرب المعتدي بالـ "سكوتر" إلى أن لاحظ رجل آخر ما يحدث واندفع لمساعدة الأم وولدها، بينما انطلق المهاجم هاربًا.

وفي أعقاب ذلك ألقت الشرطة القبض على رجل في التاسعة والثلاثين بعد الاشتباه فيه.

وقال المحققون إن هذا الرجل حاول يوم الأربعاء الماضي الاعتداء على امرأة أخرى ولكنها تمكنت من الفكاك منه والهرب.

وألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه فيه تنفيذًا لأمر قضائي، الجمعة، ووضعته قيد الحبس الاحتياطي.

وتتحرى الشرطة حاليًا عما إذا كان الرجل اعتدى على نساء أخريات في هذا الحي من المدينة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
طفل ألماني
طفل في السابعة
حماية الأم
اغتصاب
رجل في الأربعين
مشتبه به
سكوتر

اقرأ أيضا

Thumbnail
راموس يوجه رسالة لصلاح.. ومدرب ليفربول يبدي غضبه
Thumbnail
طبيب منتخب مصر متفائل بمشاركة صلاح في كأس العالم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم