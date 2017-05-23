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الثلاثاء 23 مايو 2017 22:39

طفل شرب مواد تنظيف فأجرى 90 عملية جراحية

مواد تنظيف
خضع الطفل التركي قايرة يامان، ذو السنوات التسع من عمره، إلى 90 عملية جراحية، أملاً في التعافي من الضرر الذي لحق بأعضائه الداخلية جراء شربه مواد تنظيف عندما كان في الثالثة من عمره.

خضع الطفل التركي قايرة يامان، ذو السنوات التسع من عمره، إلى 90 عملية جراحية، أملاً في التعافي من الضرر الذي لحق بأعضائه الداخلية جراء شربه مواد تنظيف عندما كان في الثالثة من عمره.

ورغم إجرائه 50 عملية جراحية في تركيا خلال 6 سنوات، و40 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام واحد إلاّ أن "يامان" ما زال يضطر لاستخدام جهاز خاص من أجل التغذية.

واضطر الأطباء إلى استئصال جزء من معدته، وإجراء عمليات داخل فمه وكليتيه ومريئه وأمعائه الغليظة، وأعضائه الأخرى، بهدف علاجه.

وأوضح الطبيب "توتكو صويار" عضو الهيئة التدريسية بقسم جراحة الأطفال بكلية الطب في جامعة "هاجة تبه"، أن يامان تعرض لحروق في المريء بسبب شربه مواد مسببة للتآكل، المعروفة بمواد التنظيف المنزلية، ومرّ بفترة علاج في تركيا والولايات المتحدة إلا أنه لا يزال يعاني مشاكل في عملية البلع.

ودعا "صويار" إلى اتخاذ خطوات من أجل توعية الشعب بخطورة وصول مواد التنظيف  إلى أيدي الأطفال، لما لها من مخاطر على صحتهم. 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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طفل
عملية جراحية
مواد تنظيف الزجاج

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