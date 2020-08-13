انفجار بيروت
الخميس 13 أغسطس 2020 15:34

طفل بيروت.. وُلد على ضوء الهواتف المحمولة حين وقع الانفجار (فيديو)

عندما دخل إدموند خنيصر قاعة عمليات الولادة حيث كانت زوجته إيمانويل على وشك وضع مولودهما، كان هدفه هو اقتناص صور للحظات الأولى من حياة ابنه.

لكنه بدلا من ذلك، سجل اللحظات التي أطاح فيها أكبر انفجار في تاريخ لبنان بنوافذ كاملة على سرير المستشفى الذي ترقد عليه زوجته البالغة من العمر 28 عاما.

قالت إيمانويل وهي تعيد تجميع المشاهد لتوابع اللحظات الأولى من الانفجار الكبير في بيروت "رأيت الموت بعيني... قفز السؤال (هل انتهى كل شيء؟) كنت أتلفت حولي، وأنظر للسقف، لا أنتظر سوى سقوطه علينا".

وسط الحطام.. والموت

أزال الطاقم الطبي بسرعة شديدة، الدماء وشظايا الزجاج المحطم وحملوا وبصورة عفوية، إيمانويل إلى الممر، خشية وقوع انفجار آخر.

كانت إيمانويل على وشك الإصابة بالإغماء، واهتزت بشدة من الأعماق، وقالت إنها كانت تعلم أن واجبها التركيز على الولادة.

كانت تتحدث لنفسها بكلمات.. "يجب أن يأتي إلى الحياة.. يجب أن أكون قوية جدا".


بعد الانفجار مباشرة، كانت ستيفاني يعقوب، كبيرة الأطباء المقيمين في قسم أمراض النساء والتوليد بالمركز الطبي الجامعي في مستشفى سان جورج، قد خرجت مسرعة من الغرفة لمساعدة ممرضة مصابة.

ولكن، كان قد فات الأوان وماتت الممرضة، بإلإصابة  في انفجار مرفأ بيروت العنيف.

أسرعت ستيفاني متجهة على الفور إلى إيمانويل لمساعدتها في الولادة، مع البروفيسور إيلي أناستاسيادس وفريق من المسعفين.

وقالت" انقطعت الكهرباء وكانت الشمس تتجه للمغيب، لذلك كنا نعلم أن علينا إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن، و في أضواء الهواتف المحمولة، جاء المولود  إلى العالم".

الطفل اللبناني جورج ولد لحظة انفجار مرفأ بيروت
أبعاد المأساة وحجم الدمار

وتوفي 17 شخصا في مستشفى سان جورج بعد الانفجار مباشرة وأصيب العشرات، بمن فيهم والدة إدموند خنيصر، التي أصيبت بستة كسور في الضلوع وثقب في الرئة.

قال خنيصر الذي كان يركض متنقلا بين زوجته وأمه إن هدفا واحدا كان في ذهنه، وهو نقل ابنه الوليد جورج إلى بر الأمان.

وعندما خرجوا من محيط منطقة الانفجار، بدأت تتكشف أبعاد المأساة وحجم الدمار، ووصلوا في نهاية الأمر إلى مستشفى خارج العاصمة مباشرة وجرت أخيرا إجراءات غسل الوليد جورج وتنظيفه.

وقال إدموند وهو يعرض صور ابنه على صفحة أنشأها له على موقع انستجرام يطلق عليها معجزة الطفل جورج إن "جورج مميز للغاية..إنه نور في الظلام" وأضاف كانت "ولادة وسط الحطام".

المصدر
رويترز
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