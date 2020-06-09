لبنان
الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:34

"طفلها على يدها".. مقتل شابة مرت بالمصادفة خلال اشتباك مسلح (فيديو)

لقطة من فيديو سقوط الأم الشابة برصاصة أمام أعين رضيعها
مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو يوثق مقتل امرأة شابة بمخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، غضبًا واستنكارًا واسعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، مقتل شابة تحمل طفلها على يدها وبيدها الأخرى أغراضًا للمنزل، حيث سقطت عقب إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس، خلال اشتباك لتجار مخدرات في محيط المخيم.

وتداول ناشطون غاضبون المقطع الذي سقطت فيه الشابة وتدعى ورود (28 عاما – من مواليد طرابلس اللبنانية) أمام أعين طفلها، واستنكروا انتشار المخدرات والسلاح الطائش الخارج عن القانون.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن إشكالا حدث في أحد أحياء المخيم، وصودف مرور المواطنة ورود في بقعة إطلاق النار، وهي تحمل على ذراعها طفلها. فأصيبت ووقعت وسط الشارع تنزف فيما هرب عدد من الشبان بعد رؤيتها تسقط، وقد علا صراخ طفلها وتبين أنها مصابة إصابة بالغة في رأسها، ونُقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث توفيت متأثرة بجروحها.

من جهتهم، أصدر أهالي المخيم بيانًا نددوا فيه بالجريمة البشعة، ومما جاء في البيان "إنها لقضية تستوجب من جميع القوى الفلسطينية السياسية دون استثناء التحرك السريع بعيداً عن التجاذبات لاجتثاث هذه العصابات من أصولها. خذوا دوركم وكل الشعب متطوع في هذه الحملة".

كما أظهر مقطع فيديو، لحظات من احتجاجات خرجت في شوارع المخيم، وسط هتافات غاضبة "لا للمخدرات، ما بدنا مخدرات.. انت يللي عالبلكون انزل شارك معنا هون.. لا للمخدرات".

من جهة أخرى، أعلنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، وقوى التحالف الفلسطيني، في مقطع فيديو مصور، أنها أخذت الغطاء السياسي والأمني من سفارة فلسطين بلبنان لاقتحام أوكار المخدرات واعتقال تجار ومروجي المخدرات.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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