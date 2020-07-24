القضية الفلسطينية
الجمعة 24 يوليو 2020 18:21

طفلة فلسطينية ترتدي ملابس شقيقتها الشهيدة التي حملت اسمها بعد سنوات (صورة)

طفلة فلسطينية ترتدي ملابس شقيقتها الشهيدة
مواقع التواصل
نشر الناشط الفلسطيني خالد صافي، صوراً توثق قصة طفلتين شقيقتين تحملان نفس الاسم ( آية ) إحداهن شهيدة والأخرى صغيرة.

واستشهدت الطفلة آية البطش في 29 يوليو/تموز عام 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
واحتفظت والدة الشهيدة بملابسها حتى أنجبت طفلة صغيرة أسمتها على اسمها "آية" واليوم تصرّ الصغيرة على ارتداء الملابس ذاتها.

العدوان على غزة

وبدأ الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة فجر يوم 8 يوليو/تموز 2014، وتبع الهجوم إعلان إسرائيل عن بدء حملة عسكرية أطلق عليها اسم "الجرف الصامد".
وردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية (حماس) بإطلاقها اسم "العصف المأكول" على تصديها للهجوم، بينما اختارت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اسم "البنيان المرصوص" لعملياتها.
وجاء الهجوم على وقع قصف متبادل مع المقاومة الفلسطينية في القطاع، إثر تفجر الأوضاع في الضفة الغربية بعد خطف مستوطنين الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس المحتلة وتعذيبه وحرقه.
وازدادت الأوضاع سوءا بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال عشرات من محرري صفقة "شاليط"، ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس.
وأبدت الفصائل الفلسطينية مقاومة شرسة ونوعية على مدى أيام العدوان الإسرائيلي، وردت بقصف مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، قبل أن يتوسع قصفها ليطال عشرات المدن الرئيسية والقرى والمستوطنات داخل الخط الأخضر.
وبعد الحرب على غزة أصدر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان تقريرا شاملا عن الخسائر البشرية والمادية بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية.

العدوان على غزة خلف عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء ومدنيين-أرشيفية

خسائر العدوان

وأظهر التقرير مقتل 1742 فلسطينيا 81% منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلا و302 امرأة و64 لم يتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشويه، ومقتل 340 مقاوما فلسطينيا، وجرح 8710 من مواطني القطاع.
كما قتل 11 من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و23 من الطواقم الطبية العاملة في الإسعاف.
ودمر القصف الإسرائيلي للقطاع 62 مسجدا بالكامل و109 مساجد جزئيا، وكنيسة واحدة جزئيا، و10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية واحدة، كما فقد نحو مائة ألف فلسطيني منازلهم وعددها 13217 منزلا، وأصبحوا بلا مأوى.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
فلسطينية
شهيدة
طفلة
فستان
غزة

اقرأ أيضا

Thumbnail
تونس: مطالب برلمانية بمصادرة أموال الفخفاخ ومنعه من السفر
Thumbnail
شاهد: أجراس حزن في كنائس اليونان وتنكيس الأعلام مع أول صلاة جمعة بآيا صوفيا
Thumbnail
بعد أداء صلاة الجمعة في آيا صوفيا.. أردوغان يزور ضريح السلطان محمد الفاتح (صور)
Thumbnail
خطيب الجمعة في آيا صوفيا يحمل سيفا.. لماذا؟ (فيديو)
Thumbnail
استغرق 20 دقيقة من 4 منارات.. هكذا رفع أذان صلاة الجمعة في آيا صوفيا (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. تونس: مطالب برلمانية بمصادرة أموال الفخفاخ ومنعه من السفر
  2. شاهد: أجراس حزن في كنائس اليونان وتنكيس الأعلام مع أول صلاة جمعة بآيا صوفيا
  3. بعد أداء صلاة الجمعة في آيا صوفيا.. أردوغان يزور ضريح السلطان محمد الفاتح (صور)
  4. طفلة فلسطينية ترتدي ملابس شقيقتها الشهيدة التي حملت اسمها بعد سنوات (صورة)
  5. خطيب الجمعة في آيا صوفيا يحمل سيفا.. لماذا؟ (فيديو)