الصين
الخميس 20 أغسطس 2020 15:54

طفلة تدور بكامل جسمها 80 لفة في أقل من دقيقة (فيديو)

طفلة الكونغ فو تؤدي 80 لفة حول نفسها في دقيقة
مواقع التواصل
نشرت صحيفة "الشعب" الصينية على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وهي تدور حول نفسها لأكثر من 80 لفة خلال دقيقة واحدة فقط.

واستطاعت الطفلة -وهي متدربة رياضة "الكونغ فو" القتالية الصعبة والمعروفة في الصين- الدوران بكامل جسمها عشرات المرات بمرونة ولياقة عالية دون توقف، خلال 60 ثانية.

وتمكنت الطفلة من تأدية أكثر من 80 لفة بشكل رأسي مستخدمة ذرعيها ورجليها بتركيز وثبات، فوق على ما يبدو أنه سرير أو أريكة بإحدى الغرف.

والكونغ فو هي أحد الفنون القتالية للدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة، وهي من الرياضات التي تقوي الجسم لاعتمادها على قوة العضلات والحركات المهارية بالإضافة إلى التركيز الذهني.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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