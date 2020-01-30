مصر
الجمعة 31 يناير 2020 00:28

طفلة القطار: كنت خائفة على أبي ولم أخف على نفسي

الأب محمود فرغلي وابنته خديجة
الأب محمود فرغلي وابنته خديجة
روت الطفلة المصرية التي احتضنها والدها لحمايتها من الدهس تحت عجلات القطار بعد سقوطها من على رصيف المشاة.

وأجرت صحيفة مصرية مقابلة مع الطفلة "خديجة" ووالدها "محمد فرغلى" الذي ألقى بنفسه عليها لحمايتها من القطار.

وقال الأب إن "ما حدث يفوق الخيال".

ويعمل الأب الشجاع مدرس بشمال سيناء وابنته خديجة طالبة بالصف الخامس الابتدائي.

وقالت الطفلة إنها لم تفكر في شيء لحظة احتضان والدها لها، سواء أنها خائفة عليه من القطار أن يصبه بأذى، قائلة إنها لم تكن تخشى على نفسها بل كانت خائفة على والدها.

وقالت الفتاة إن قدميها زلت لتسقط من على الرصيف إلا أن والدها سارع بالسقوط عليها واحتضانها لحمايتها.

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المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
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