بريطانيا
الخميس 20 فبراير 2020 20:02

طعن مؤذن المسجد المركزي في لندن أثناء الأذان واعتقال المنفذ [فيديو]

أظهرت لقطات مصورة اعتقال شرطة العاصمة البريطانية لندن رجلا طعن المؤذن في المسجد المركزي بلندن بالقرب من منتزه ريجنتس، أثناء رفعه الأذان.

وقالت الشرطة في بيان "عثر على رجل مثخن بجروح من الطعن. عالجه المسعفون قبل نقله إلى المستشفى.".

وأضافت: "اعتقل رجل في مسرح الواقعة لشبهة الشروع في القتل".

ونفى إمام المسجد في تصريحات للجزيرة مباشر أن يكون الحادث عنصريا، قائلا إن منفذ الطعن من مرتادي المسجد وربما لديه مشكلات نفسية، على حد قوله.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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المسجد المركزي في لندن

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