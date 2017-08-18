حوادث
الجمعة 18 أغسطس 2017 18:07

طعن عدة أشخاص بمدينة توركو الفنلندية واعتقال شخص

قالت الشرطة الفنلندية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في هجوم بمدينة توركو اليوم الجمعة ودعت المواطنين للابتعاد عن المنطقة كما عززت الأمن في أنحاء البلاد.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شخصا بعد تبادل لإطلاق النار وبدأت مطاردة مهاجمين محتملين آخرين.

وذكرت صحيفة تورون سانومات أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم وأن الشرطة تفتش القطارات والحافلات المغادرة.

ونقلت الصحيفة عن شاهد قوله إنه رأى أربع أو خمس عربات إسعاف قرب الساحة الرئيسية في المدينة.

وقال رئيس الوزراء يوها سيبيلا على تويتر "تتابع الحكومة الأحداث في توركو وعملية الشرطة المستمرة. الحكومة ستجتمع في وقت لاحق اليوم".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
فنلندا
حادث
طعن بالسكين

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لاعبو برشلونة يقفون دقيقة صمت حدادا على الضحايا
Thumbnail
دراسة: زيادة التعرض للضوء ليلًا يزيد الإصابة بسرطان الثدي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا