الصراع في ليبيا
الاثنين 15 يونيو 2020 23:25

طرابلس الليبية: مقتل مدني جراء انفجار لغم زرعته مليشيا حفتر (صور)

قتل شخص وأصيب ثان جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في طريق مطار العاصمة طرابلس
صفحة بركان الغضب
قتل شخص وأصيب آخر، الإثنين، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في طريق مطار العاصمة طرابلس.

جاء ذلك حسبما ذكرته صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات الحكومة الليبية، عبر فيسبوك.

وقال المصدر ذاته إن لغما انفجر في طريق المطار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، مشيرا إلى أن "الأحياء السكنية جنوبي طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم".

وأشار إلى أن "تلك الألغام أودت بحياة عناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيكها".

وفي 10 من يونيو/حزيران الجاري، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر في المناطق السكنية التي كان تسيطر عليها.

وفي 22 من مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها في عدة مناطق بطرابلس قبل تحريرها.

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 من أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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