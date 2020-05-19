فيروس كورونا
الثلاثاء 19 مايو 2020 16:14

طرائف كورونا: مذيعة ينام طفلها في حجرها أثناء بث مباشر (فيديو)

نام ابن المذيعة الأمريكية في حجرها بينما استمرت في تقديم تقريرها باحترافية
مواقع التواصل
نشرت ستيفاني رول المذيعة الأمريكية في قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية ، فيديو طريف لها برفقة ابنها أثناء تصويرها تقريرا مباشرا للقناة من داخل منزلها بسبب إجراءات كورونا.

و أظهر الفيديو الصورة الحقيقية لحالة ستيفاني أمام الشاشة، التي لم تظهر في البث التلفزيوني.

ولقط مصور الفيديو صورة ستيفاني على الشاشة  التي يظهر فيها وجه ستيفاني فقط، بينما ينام ابنها في الواقع في حجرها أثناء البث.

وحاز مقطع الفيديو على  إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم  "رائع جدا! يا لك من محترفة بكل المقاييس".

وعلق آخر: "شكرا لنشر هذا المقطع! هذه هي الأمومة"، وأضاف آخر: "أحب هذا! الأمهات تكسب دائما"!

وحظي المقطع بأكثر من مليون و400 ألف مشاهدة، وحصل على أكثر من 96 ألف  إعجاب في أقل من 14 ساعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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