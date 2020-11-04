الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 16:05

طرائف الانتخابات الأمريكية.. عمدة هيوستن بحنطور وتسعينية ترقص وعجوز بدراجة (فيديو)

رصدت مفاطع مصورة طرائف من الانتخابات الأمريكية، فوصل ناخبون على ظهور الخيل لمركز اقتراع في هيوستن للإدلاء بأصواتهم، بينما رقصت تسعينية أمام لجنة في بنسيلفانيا وعجوز جاءت على دراجة.

ووصل راكبو الخيل إلى مركز اقتراع في منطقة زراعية من هيوستن، جنبا إلى جنب مع عمدة هيوستن سيلفستر تورنر الذي ركب عربة تجرها الخيول (حنطور).

وجاء عمدة مدينة هيوستن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأحد مراكز الاقتراع على متن عربة تجرها أحصنة، في مشهد لافت.

وظهر تورنر، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وهو يتجول في شوارع هيوستن مرتديا الكمامة وهو يحيي الناخبين، قرب مركز الاقتراع.

وولاية تكساس، ثاني أكبر ولاية أمريكية، وهي تقليديا معقل للجمهوريين، لكن استطلاعات الرأي تظهر سباقا محتدما هذا العام بين الرئيس دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتم الإدلاء بأكثر من 9 ملايين بطاقة اقتراع بالفعل في الولاية، متجاوزة بذلك إجمالي الإقبال في انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها دونالد ترمب.

مسيرة بالخيول لمركز الاقتراع في هيوستن
رقص أمام لجنة الاقتراع

من ناحية أخرى، وفي ذات شأن الانتخابات الأمريكية، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمسنة تسعينية وهي ترقص أمام أحد مراكز الإقتراع في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأظهر مقطع فيديو سيدة مسنة، وهي تدلف إلى مركز اقتراع في خطوات راقصة، وبعد خروجها من المركز أخذت ترقص أيضا وتدور في خطوات مع الموسيقى.

وتفاعلت السيدة الأمريكية مع المقطوعة الموسيقية التي تبث من أمام لجنة الاقتراع في حين وقف خلفها زوجها الذي بدا وكأنه يمسك بها من الخلف للحفاظ على توازنها حتى لا تقع.

وأيضا في ولاية بنسلفانيا تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجوز أمريكية عمرها 101 عام، وهي متوجهة إلى مركز الاقتراع على دراجة نارية، للإدلاء بصوتها.

وقالت ماري جين جاكوبي، التي تصوت في الانتخابات الأمريكية منذ عام 1940، في مقطع فيديو عقب الانتهاء من عملية التصويت، إنها قامت بالإدلاء بصوتها، ودعت الناس للنزول مثلها، والتصويت لترمب.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
خدمة سند
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