السعودية
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 19:03

طبيب سعودي يعلن اكتشافه دواء لفيروس كورونا.. والصحة ترد (فيديو)

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الفرنسية
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب سعودي أعلن فيه عن اكتشافه دواء لفيروس كورونا المستجد.

وقال الطبيب يوسف البلوي، في المقطع، إنه اكتشف دواء فعالاً وصفه بـ"العجيب"، والذي يكافح الفيروس.

وأضاف البلوي أنه "تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية"، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.

وتابع: "تم تطبيق علاجه بالفعل على 100 مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج".

ورد عليه المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عبر حسابه بتويتر قائلاً: "إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث".

وتابع: "في حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة".

وعلق نشطاء على اكتشاف الطبيب السعودي وطالبوا وزارة الصحة السعودية بدعمه.

وقال مغرد: "هذا هو الطبيب الذي نبحث عنه في عالمنا، الطبيب الحكيم الذي يبحث في علوم الطب الحقيقية وعالم الغذاء والأعشاب، طبيب حر باحث بعيدا عن شركات الأدوية وسماسرتها".

وعلق أحد المغردين على رد متحدث الوزارة: "ليس هكذا تورد الإبل يا وزارة الصحة وكان يفترض منها دعم الدكتور الذي أثبتت التجارب نجاح العلاج والتباحث معه حول هذا العلاج بدلا عن تهديده وتوعده بالعقاب خصوصا أن الدكتور أخذ الإذن بتجربته العلاج حسب ما ذكره في المقطع".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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