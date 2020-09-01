الولايات المتحدة
الأربعاء 2 سبتمبر 2020 00:41

طبيب ترمب يوضح حقيقة إصابة الرئيس بجلطة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
ذكر طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس لم يصب بجلطة أو يعاني من مشاكل صحية خطيرة أخرى وأنه لا يزال بصحة جيدة.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترمب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".

وأضاف كونلي "الرئيس لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره. ومثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقا لأداء مهام الرئاسة".

ترمب يعلق

من جهته، نفى ترمب، الثلاثاء، أن يكون سبب الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى المستشفى العام الماضي هو إصابته بسلسلة "جلطات دماغية صغيرة"، مؤكّداً أن هذه الادّعاءات "أنباء مضلّلة".

وكان ترمب قد قام بزيارة مفاجئة إلى مركز والتر ريد الطبي في نوفمبر/ تشرين الثاني. ولأن الزيارة لم تكن مقررة مسبقاً فقد أثارت تكهّنات بشأن احتمال أن يكون قد واجه مشكلة صحية خطيرة، على الرغم من تأكيد البيت الأبيض يومها أنه كان يجري فقط فحوصات طبية سنوية في وقت مبكر.

لكن شبكة "سي إن إن" ذكرت، الثلاثاء، أن كتاباً جديداً للصحفي في "نيويورك تايمز" مايكل شميدت أورد أن نائب الرئيس مايك بنس وُضع "على أهبّة الاستعداد لتولّي صلاحيات الرئاسة موقتاً" في حال اضطر ترمب للخضوع إلى تخدير طبي خلال الزيارة.

وأضافت "سي إن إن" التي حصلت على نسخة من الكتاب الذي لم ينشر بعد أن الكاتب لم يفصح عن مصدره.

وسرعان ما أثار التقرير تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أي دليل، مفادها أن ترمب أصيب بجلطة دماغية ما اضطره للانتقال إلى المستشفى، وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الثلاثاء للجوء الى تويتر.   

وقال ترمب في تغريدة "لا نهاية لهذا! الآن يحاولون القول إن رئيسكم المفضل، أنا، ذهبت إلى مركز والتر ريد الطبي يعد إصابتي بسلسلة من الجلطات. هذا الأمر لم يحدث لهذا المرشح - أخبار مضلّلة".

وأضاف في ما بدا أنه إشارة إلى المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي ينافسه على الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني "ربما يتحدثون عن مرشح آخر من حزب آخر!".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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