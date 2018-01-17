الولايات المتحدة
الأربعاء 17 يناير 2018 00:36

طبيب البيت الأبيض: ترمب بصحة جيدة

طبيب البيت الأبيض روني جاكسون
طبيب البيت الأبيض روني جاكسون
غيتي
قال طبيب البيت الأبيض الثلاثاء إن البيانات الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك

وقال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن "كل البيانات تشير إلى أن الرئيس بصحة جيدة وأنه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية"، وذلك إثر أول زيارة طبية أجراها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها "ممتازة".

وأكد الطبيب أنه "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترمب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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صحة
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
البيت الأبيض

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