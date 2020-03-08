فيروس كورونا
الأحد 8 مارس 2020 15:48

طبيب أمريكي: كورونا أكثر مرض مرعب واجهته.. لماذا؟ (فيديو)

مدير هيئة الأبحاث والتطوير الطبية الحيوية الأمريكية السابق، ريتشارد هاتشت
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قال مدير هيئة الأبحاث والتطوير الطبية الحيوية الأمريكية السابق، ريتشارد هاتشت، إن "كورونا أكثر مرض مرعب رأيته على الإطلاق طيلة مسيرتي المهنية".

وجاءت تصريحات الطبيب الأمريكي قبل أيام، خلال لقاء تلفزيوني أجراه معه برنامج Channel 4 news على القناة الرابعة البريطانية العامة.

وأضاف هاتشت، الذي يقود جهود تطوير لقاح طبي ضد المرض في الولايات المتحدة، أن كورونا أخطر ما واجهه من الفيروسات، أكثر من "إيبولا أو ميرس أو سارس".

ويعود ذلك بحسب تعبيره إلى "تركيبة انتشار المرض"، التي وصفها بالسريعة.

وقال "أعتقد أن أكثر ما يثير القلق هو مزيج سرعة العدوى مع القدرة على إحداث أمراض شديدة أو الموت، ولم نرصد فيروسا يجمع بين هاتين الخاصيتين من عام 1918".

وأضاف "لقد رأينا فيروسات قاتلة. نحن من سيقرر مصير هذا الفيروس الذي قد يصبح وباءً عالميًا".

وتابع "أعتقد أن فيروس كورونا أثبت قدرته على القتل بأضعاف مضاعفة من قدرة الإنفلونزا العادية".

وقال "أعمل في مجال الاستعداد للأوبئة منذ 20 سنة وهذا أكثر مرض مرعب بسبب مزيج سرعة انتشاره وقدرته على القتل التي تبدو أكثر من الإنفلونزا بأضعاف.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أنحاء العالم، متسببا بمقتل أكثر من 3587 شخصا، ما يدفع حكومات العالم لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية.

وأدى هذا الانتشار إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.

المصدر
الجزيرة مباشر
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