طبيب أمريكي: كورونا أكثر مرض مرعب واجهته.. لماذا؟ (فيديو)
وجاءت تصريحات الطبيب الأمريكي قبل أيام، خلال لقاء تلفزيوني أجراه معه برنامج Channel 4 news على القناة الرابعة البريطانية العامة.
وأضاف هاتشت، الذي يقود جهود تطوير لقاح طبي ضد المرض في الولايات المتحدة، أن كورونا أخطر ما واجهه من الفيروسات، أكثر من "إيبولا أو ميرس أو سارس".
ويعود ذلك بحسب تعبيره إلى "تركيبة انتشار المرض"، التي وصفها بالسريعة.
هام جدًا/ "هذا هو أكثر مرض مرعب شاهدته طوال مسيرتي المهنية."— د. أحمد نبيل (@Dr_Ahmad_Nabeel) March 6, 2020
هذا ما قاله الطبيب الأمريكي الذي يقود الجهود الدولية للبحث عن لقاح للكورونا.
أتمنى من كل شخص قارن الـ #كورونا بالإنفلونزا أو بالغ في تطمين الناس يشوف المقطع للنهاية (النهاية أهم جزء).
قمت بترجمة المقطع للعربية.
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وقال "أعتقد أن أكثر ما يثير القلق هو مزيج سرعة العدوى مع القدرة على إحداث أمراض شديدة أو الموت، ولم نرصد فيروسا يجمع بين هاتين الخاصيتين من عام 1918".
وأضاف "لقد رأينا فيروسات قاتلة. نحن من سيقرر مصير هذا الفيروس الذي قد يصبح وباءً عالميًا".
وتابع "أعتقد أن فيروس كورونا أثبت قدرته على القتل بأضعاف مضاعفة من قدرة الإنفلونزا العادية".
وقال "أعمل في مجال الاستعداد للأوبئة منذ 20 سنة وهذا أكثر مرض مرعب بسبب مزيج سرعة انتشاره وقدرته على القتل التي تبدو أكثر من الإنفلونزا بأضعاف.
"This is the most frightening disease I've ever encountered in my career."— Channel 4 News (@Channel4News) March 6, 2020
Richard Hatchett, the doctor leading efforts to find a vaccine for coronavirus, says it is much more lethal than normal flu. pic.twitter.com/1tjJ2ed0Hq
ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أنحاء العالم، متسببا بمقتل أكثر من 3587 شخصا، ما يدفع حكومات العالم لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية.
وأدى هذا الانتشار إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.