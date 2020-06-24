طالبته بالاعتذار.. أزمة بين نقابة أطباء مصر ورئيس الحكومة بسبب كورونا
ورفضت النقابة ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلاً الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات و قلة المستلزمات الطبية و العجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة .
وأشار البيان إلى أن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة، ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات.
وأضاف البيان أنه في ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الاطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، ظل أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن .
وأشار البيان إلى أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم علي الأطقم الطبية، و تسلل الإحباط إليهم.
تحريض
بيان هام يرفض مجلس نقابة أطباء مصر ما صرح به السيد رئيس الوزراء بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد...Posted by نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية on Tuesday, 23 June 2020
وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات.
وأكدت النقابة أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم.
وفي ختام البيان دعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا إذ وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة الـ 100 طبيب وطبيبة وبلغت الإصابات في صفوف الأطباء أكثر من 3 آلاف مصاب .
القرارات الحكومية هي السبب
بيان نقابة أطباء أسيوطPosted by نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية on Tuesday, 23 June 2020
وأضاف البيان أنه كان الأجدر بالوزيرة أن تنشر وزارة الصحة على موقعها متوسط نسب الإشغال بالمستشفيات المختلفة.
وبشأن اتهام رئيس الوزراء للأطباء قال البيان: إن تفشى الوباء لا يمكن ربطه بحال من الأحوال بتغيب الأطباء، ولكن يمكن ربطه ببعض القرارات الحكومية (التي أدت لتكدس المواطنين في البنوك ووسائل المواصلات العامة على سبيل المثال)، وبسلوكيات بعض المواطنين، وبظروف توفر الواقيات والمستلزمات الطبية.
منظومة صحية متهالكة
وبشأن الوفيات، فقد يتسبب بها بالفعل نقص الأطباء، أو حتى تغيبهم، ولكن هل تساءل السيد رئيس الوزراء عن أسباب النقص/التغيب؟ لقد نادينا مرارا وتكرارا بتحسين ظروف عمل الأطباء حتى لا تخلو منهم البلد؟ ألم نحذر كثيرا من تفشى الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات؟ وطالبنا بتشريع لتغليظ عقوبة المعتدين؟ بحسب البيان.
وقال البيان "ألم نطالب منذ سنوات بقانون المسؤولية الطبية الذي يحمى الأطباء من جحافل الافتراء والجهل ومافيا التعويضات، ويوقف مهزلة عمل الأطباء تحت تهديد الحبس في أي لحظة، وهي العقوبة التي تنفرد بها مصر خلافا لسائر العالم، أوله وثالثه؟"
وأضاف "ألم نحذر كثيرا من طوفان الاستقالات والسفر بحثا عن حياة كريمة فرارا من بلد لا تعطى الطبيب راتبا يكفي انتقاله من وإلى محل عمله في بعض الأحيان؟ ألم نصرخ مرارا وتكرارا بسبب قلة ما تخصصه الحكومة للصرف على المستلزمات والأجهزة الطبية، وطالبنا على مدى سنوات طويلة برفع نسبة الصرف على الصحة إلى النسبة التي حددها الدستور، ولا تلتزم بها الحكومة؟"
وفي ختام البيان قالت النقابة "لقد قدم الأطباء منذ بداية الجائحة عشرات الشهداء وآلاف المصابين لمنظومة صحية متهالكة، ولا يزالون، رغم علمهم بكل مثالب المنظومة التى لا يأملون إصلاحها طالما لا تضعها الحكومة كأولوية.
وتساءلت: كم مليارا من الجنيهات صرفت مباشرة على الصحة من الـ 100 مليار التي أعلن عنها الرئيس في بداية الجائحة؟ ربما لو علمنا هذا الرقم فهمنا سبب زيادة عدد الحالات الجديدة والوفيات.
تصريحات مدبولي
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.
واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطباء وناشطين ردا على ما اعتبروه إساءة للفرق الطبية، وتزامنا مع مطالبة النقابة بالاعتذار رسميا لهم.
المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد قال في مداخلة هاتفية له بأحد البرامج الحوارية، إن رئيس الوزراء كان يقصد حالات بعينها مثل حالة وفاة "ماما سناء"، الأمر الذي اعتبره طبيعيا، خاصة إنه جاء بعد إشادة بدور الأطباء.
ورفض الأطباء ما قاله سعد مؤكدين أن المقصر يلقى جزاءه، ولا يتم تعميم خطأه على باقي الأطباء خاصة في ظل ما يواجهوه من مخاطر، وفي ظل استمرار نقص المواد والمستلزمات الطبية والوقائية.
واخدين بالكم اننا اتشغلنا في رد الاتهام باننا سبب الوفيات و نسينا فك الاجراءات الاحترازية و الزيادة المتوقعة للاصابات و الوفيات 😱Posted by Mona Moen Mina on Tuesday, 23 June 2020
فى نفس اليوم الذى يهاجم رئيس الوزراء مدبولى الأطقم الطبية قائلا إن من تغيب عن العمل منهم تسبب فى إصابه و مقتل المصريين متنصل من مسؤولية حكومته قدم الأطباء شهيديين جدد.#متضامن_مع_أطباء_مصر pic.twitter.com/Z0iRNM3Bpe— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) June 23, 2020
#نقابة_اطباء_مصر ترد على مصطفى_مدبولي— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 23, 2020
الفاشل هو ونظامه والذين يريدون تعليق فشلهم وعجزهم على الاطباء الذين قدموا مائة شهيد ومئات المصابين
ويتجاهل طرطور #السيسي ان هناك عجزا أكثر من 30% من الاطباء وهناك اهمال متراكم للصحة في #مصر حتى يبنون القصور
ثم يتهمونهمhttps://t.co/bTeYtptbyl
هل رئيس الوزراء، كان يحلم بدخول كلية الطب، لكن مجموعه حال دون تحقيق رغبته ويصبح طبيباً، فبات يحقد على الأطباء ولا إيه الموضوع؟!— Dr.amira aboelfetouh (@amiraaboelfetou) June 24, 2020
سبب الوفاة لمرضى الكورونا— aHmed MoHsen ☠️ (@aHmdMoHsN12) June 23, 2020
الصين: الالتهاب الرئوى
ايطاليا: التجلطات الرئوية
المانيا: فشل للأعضاء التى تعانى من امراض مزمنة
مصر: الاطباء المهملون المزوغون الطائشون ربنا ينتقم منهم
أنا من أوائل الأطباء إللي اتصابو بالكورونا— Ahmedelaydi (@Ahmedelaydi8) June 23, 2020
والحمد لله تعافيت ورجعت شغلي في مستشفي عزل وفرز. بروح المستشفي يوميا وبعرض نفسي العدوي تاني،واهلي لأن مفيش حاجه تثبت إني مش ممكن اتصاب تآني لأن حصل وفي حالات اتصابت تاني ييجي رئبس الوزرا يحملنا وزر زياده الوفيات. أرد أقول اية والنبي
بغض النظر عن الغضب،نتكلم علميا:— Hany Ragy (@Hragy) June 24, 2020
تصريحات السيد رئيس الوزراء بشأن القاء اللوم علي زيادة الوفيات علي الاطباء خاطئة علميا،وحكومته مسؤولة علي الاقل جزئيا عن زيادة نسبة العدوي وهذا هو سبب زيادة الوفيات نتيجة اجراءات متراخية في الاغلاق،كما وجهت جهودها لمسح لاعبي الكرة بدل الطواقم الطبية
سياسيا، تصريح كارثي.— Ahmed Sarhan (@Sarhan_) June 24, 2020
لو قدامه بيانات تقاعس، عمل ايه عشان يعالج الموضوع؟
هنا المشكلة: أنه ماعملش حاجة، وطلع يلوم الأطباء على موت الناس!
مع أن الطبيب ده آخر حلقة في المنظومة كلها. كل اللي العالم بيعمله أن النظام الصحي لا ينهار. كلامه عن تغيب البعض دليل فشل سياسة الحكومة في الأساس
وطبعا الأداء متوقع مسبقا، هيتم لوم معارضي السياسات الحكومية الحالية لأنهم "شوهوا سمعة مصر"، ومش بعيد يلوموا الأموات كمان.— Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) June 24, 2020
أول الغيث كان النهارده، رموا اللوم على الأطباء!
٣/٣
نقابة الأطباء من الحاجات القليلة في مصر اللي لسه بتقول لأ، مش هستغرب لو اتفرض عليها حراسة ولا الحكومة فككتها— فاطمة نبيل (@fatma_nabil) June 23, 2020
لدكتورمدبولي عفيف اللسان الحريص دوما على رقة التوجيه ولطف العبارة لدرجة استدعت أحيانا عتاب البعض ومطالبتهم بمزيد من الصرامة في مخاطبةالمواطنين.. فاجأنا سيادته اليوم بتصريح جانبه التوفيق ويخالف لباقته المعهودة. أظنه في رأيى يستدعي اعتذارا لمن يتصدرون المعركة ضد هذا الوباء الفتاك.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 23, 2020
الصورة تنطق بالحقيقة آخر صورة لهذا الطبيب البطل ا قبل استشهاده ضحية الكورونا كان يعمل لاخر نفس هؤلاء هم ملائكة الجيش الابيض الفاتحة علي روحه النقية الطاهرة ومثله كثيرون ولادك يامصر ياحكومة الاطباء والممرضين هم خط الدفاع الاول راعوهم وحافظوا عليهم pic.twitter.com/nK7nsAh97b— Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 24, 2020
ودافع مغردون عن رئيس الوزراء معتبيرن الهجوم عليه، هي من بعض "الخونة"، على حد وصفهم.
ايوا ياسيدى كان فى مشاكل قبل يناير والإخوان و #نشطاء_الغبرة اللى غرقوا البلد وحرقوها طرحولها حلول كلها تصب فى صالح الإخوان .. والنهاردة بردو فى مشاكل ومعترفين بيها .. لكن مش حنسمح لنقابة منى مينا و #نشطاء_كورونا يفرضوا علينا وصايتهم ويغرقونا تانى لصالح #اثيوبيا و #تركيا .— " معاك يا سيسي " (@ayman_almaz24) June 24, 2020
الحملة ضد رئيس الوزراء لأنه انتقد تخلف بعض الطواقم الطبية عن التواجد على رأس عملهم وتقصيرهم في أداء مهمة علاج المرضى معاه حق زي ما بنمدح المتفاني في عمله من حقنا ننتقد المقصر ونجازيه حتى الإعلام اللي كان بيتصيد هذا التقصير ويحمله للحكومة مش عاجبه وطبعا نقابة الأطباء ما هي فرصة.— Ahdab 🇪🇬 (@happydaruich) June 24, 2020
هي نقابة الأطباء بتهلل وعاوزة رئيس الوزراء يعتذر ليه ؟— mona elbialy (@monaelbialy) June 24, 2020
- ترهب الراجل المحترم وتبقي هزت الحكومة اللي ادارت الأزمة باحتراف .
-تمنع الدولة من محاسبة الأطباء المقصرين
- تغطي علي لعبتها القذرة في تحريض الأطباء علي رفض التكليف .
- تجدد أصوات نشطاء السبوبة وأصحاب المصالح
والفاسدين .