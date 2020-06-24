فيروس كورونا
الأربعاء 24 يونيو 2020 17:02

طالبته بالاعتذار.. أزمة بين نقابة أطباء مصر ورئيس الحكومة بسبب كورونا

نقابة الأطباء المصرية
وسائل التواصل
أصدر مجلس نقابة الأطباء المصرية بيانا رفض فيه تصريحات رئيس الوزراء المصري التي حمل فيها الأطباء المسؤولية عن ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا، مطالبا إياه بالاعتذار.

ورفضت النقابة ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلاً الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات و قلة المستلزمات الطبية و العجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة .

وأشار البيان إلى أن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة، ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات.

وأضاف البيان أنه في ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الاطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، ظل أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن .

وأشار البيان إلى أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم علي الأطقم الطبية، و تسلل الإحباط إليهم.

تحريض

بيان هام يرفض مجلس نقابة أطباء مصر ما صرح به السيد رئيس الوزراء بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد...

Posted by ‎نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية‎ on Tuesday, 23 June 2020
واعتبرت النقابة تصريحات مدبولي تحريض إضافي للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء .

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات.

وأكدت النقابة أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم.

وفي ختام البيان دعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا إذ وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة الـ 100 طبيب وطبيبة وبلغت الإصابات في صفوف الأطباء أكثر من 3 آلاف مصاب .

القرارات الحكومية هي السبب

بيان نقابة أطباء أسيوط

Posted by ‎نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية‎ on Tuesday, 23 June 2020
كما أصدر مجلس نقابة الأطباء بأسيوط بيانا آخر ينتقد تصريحات وزيرة الصحة ورئيس مجلس الوزراء، وأسفت النقابة للتصريحات غير الموفقة لوزيرة الصحة ورئيس الوزراء.
وبحسب البيان فإن تصريح الوزيرة عن نسبة إشغال مستشفيات العزل، وأن الأماكن متوفرة بهذه المستشفيات (على خلاف الحقيقة في كثير من الأماكن)، يعطى انطباعا للمواطنين أن الأطباء يرفضون دخولهم لهذه المستشفيات دون وجه حق، وبالطبع سينتج عن هذا التصريح زيادة في حالات الاعتداء على الأطباء.

وأضاف البيان أنه كان الأجدر بالوزيرة أن تنشر وزارة الصحة على موقعها متوسط نسب الإشغال بالمستشفيات المختلفة.

وبشأن اتهام رئيس الوزراء للأطباء قال البيان: إن تفشى الوباء لا يمكن ربطه بحال من الأحوال بتغيب الأطباء، ولكن يمكن ربطه ببعض القرارات الحكومية (التي أدت لتكدس المواطنين في البنوك ووسائل المواصلات العامة على سبيل المثال)، وبسلوكيات بعض المواطنين، وبظروف توفر الواقيات والمستلزمات الطبية.

منظومة صحية متهالكة
ممرضات مستشفى الباجور في احتجاجهن على تعنت الحكومة وعدم أخذ مسحة طبية لهن
ممرضات مستشفى الباجوربمحافظة المنوفية في احتجاجهن على تعنت الحكومة وعدم أخذ مسحة طبية لهن

 

وبشأن الوفيات، فقد يتسبب بها بالفعل نقص الأطباء، أو حتى تغيبهم، ولكن هل تساءل السيد رئيس الوزراء عن أسباب النقص/التغيب؟ لقد نادينا مرارا وتكرارا بتحسين ظروف عمل الأطباء حتى لا تخلو منهم البلد؟ ألم نحذر كثيرا من تفشى الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات؟ وطالبنا بتشريع لتغليظ عقوبة المعتدين؟ بحسب البيان.

وقال البيان "ألم نطالب منذ سنوات بقانون المسؤولية الطبية الذي يحمى الأطباء من جحافل الافتراء والجهل ومافيا التعويضات، ويوقف مهزلة عمل الأطباء تحت تهديد الحبس في أي لحظة، وهي العقوبة التي تنفرد بها مصر خلافا  لسائر العالم، أوله وثالثه؟"

وأضاف "ألم نحذر كثيرا من طوفان الاستقالات والسفر بحثا عن حياة كريمة فرارا من بلد لا تعطى الطبيب راتبا يكفي انتقاله من وإلى محل عمله في بعض الأحيان؟ ألم نصرخ مرارا وتكرارا بسبب قلة ما تخصصه الحكومة للصرف على المستلزمات والأجهزة الطبية، وطالبنا على مدى سنوات طويلة برفع نسبة الصرف على الصحة إلى النسبة التي حددها الدستور، ولا تلتزم بها الحكومة؟"

وفي ختام البيان قالت النقابة "لقد قدم الأطباء منذ بداية الجائحة عشرات الشهداء وآلاف المصابين لمنظومة صحية متهالكة، ولا يزالون، رغم علمهم بكل مثالب المنظومة التى لا يأملون إصلاحها طالما لا تضعها الحكومة كأولوية.

وتساءلت: كم مليارا من الجنيهات صرفت مباشرة على الصحة من الـ 100 مليار التي أعلن عنها الرئيس في بداية الجائحة؟ ربما لو علمنا هذا الرقم فهمنا سبب زيادة عدد الحالات الجديدة والوفيات.

تصريحات مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطباء وناشطين ردا على ما اعتبروه إساءة للفرق الطبية، وتزامنا مع مطالبة النقابة بالاعتذار رسميا لهم.

المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد قال في مداخلة هاتفية له بأحد البرامج الحوارية، إن رئيس الوزراء كان يقصد حالات بعينها مثل حالة وفاة "ماما سناء"، الأمر الذي اعتبره طبيعيا، خاصة إنه جاء بعد إشادة بدور الأطباء.

ورفض الأطباء ما قاله سعد مؤكدين أن المقصر يلقى جزاءه، ولا يتم تعميم خطأه على باقي الأطباء خاصة في ظل ما يواجهوه من مخاطر، وفي ظل استمرار نقص المواد والمستلزمات الطبية والوقائية.

واخدين بالكم اننا اتشغلنا في رد الاتهام باننا سبب الوفيات و نسينا فك الاجراءات الاحترازية و الزيادة المتوقعة للاصابات و الوفيات 😱

Posted by Mona Moen Mina on Tuesday, 23 June 2020

 ودافع مغردون عن رئيس الوزراء معتبيرن الهجوم عليه، هي من بعض "الخونة"، على حد وصفهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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نقابة الأطباء المصرية
كورونا
وفيات
رئيس الوزراء

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