أفغانستان
الأربعاء 20 يونيو 2018 12:48

طالبان تقتل 30 جنديا أفغانيا وتستولي على قاعدة عسكرية

دخول عناصر طالبان إلى العاصمة الأفغانية خلال هدنة عيد الفطر
دخول عناصر طالبان إلى العاصمة الأفغانية خلال هدنة عيد الفطر
غيتي-أرشيف
قال حاكم إقليم بادغيس الأفغاني إن حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن واستولت على قاعدة عسكرية في الإقليم الواقع بغرب البلاد الأربعاء.

يأتي هذا في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وانتهى وقف إطلاق النار الذي أعلنته طالبان لثلاثة أيام يوم الأحد.

وذكر عبد الغفور مالك زاي حاكم الإقليم أن طالبان هاجمت نقطتي تفتيش في الساعات الأولى من الصباح.

وقال عبد العزيز بك رئيس المجلس الإقليمي في بادغيس إن طالبان استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة بالامرغاب.

وتابع بك "تدفقت أعداد كبيرة من طالبان من عدة اتجاهات" مضيفا "بعد ساعات من القتال العنيف قُتل 30 من قوات الأمن الأفغانية وسيطرت طالبان على القاعدة".

ومضى قائلا إن 15 من عناصر طالبان قتلوا في مناطق أخرى بالإقليم خلال الليل. وتابع أن المتشددين أعدوا لهجماتهم وقاموا بعمليات استطلاع في المنطقة خلال وقف إطلاق النار.

وقالت طالبان إن قتالا عنيفا ما زال يجري وإن "عشرات" الجنود قتلوا حتى الآن.

وأكد نقيب الله أميني المتحدث باسم شرطة بادغيس مقتل 30 جنديا وقال إن طالبان قتلت أربعة جنود في هجمات منفصلة استهدفت نقاط تفتيش أمنية في نفس المنطقة.

كانت الحكومة الأفغانية قد دعت أيضا إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر، ودخل مقاتلو طالبان مدنا عديدة في أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع احتفالا بالعيد.

ومددت الحكومة لعشرة أيام هدنة أعلنتها من جانب واحد كان من المقرر أن تنتهي اليوم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أفغانستان
طالبان
هجوم

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