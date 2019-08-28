الأربعاء 28 أغسطس 2019 00:00
طالبان: الاتفاق مع واشنطن في محادثات الدوحة أصبح وشيكا
أعلن مسؤول في حركة طالبان أن المفاوضات مع واشنطن في الدوحة اقتربت من التوصل إلى اتفاق في اليوم الخامس للاجتماعات، فيما عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الأمل بشكل حذر.
أبرز تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين:
- محادثات السلام بين واشنطن والحركة وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأن اتفاقا وشيكا يجري الإعداد له.
- أي مرحلة انتقالية سيجري التوافق بشأنها بعد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة والدخول في حوار أفغاني أفغاني.
- لقد أحرزنا تقدما في هذه الجولة ونقوم بوضع اللمسات الأخيرة على النقاط المتبقية.
- توقع شاهين التوصل إلى اتفاق "عند الانتهاء من النقاط المتبقية".
- الحركة قدمت ضمانات لواشنطن تشمل تشريعات بعدم استخدام أفغانستان في أي هجوم، والحركة ستعمل على توفير ممرات آمنة لخروج القوات الأجنبية من أفغانستان.
وبدأت الجولة التاسعة من المحادثات بين الأمريكيين وحركة طالبان، الخميس الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، وتواصلت، أمس الإثنين.
ماذا سيحدث بعد هذه الجولة؟
- بعد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد العاصمة الأفغانية،في حين لا يزال يتعين حل بعض القضايا الشائكة، مثل تقاسم السلطة مع طالبان، ومستقبل الإدارة الحالية، وأدوار القوى الإقليمية مثل الهند أو باكستان.
- قال خليل زاد، أمس الاثنين، على تويتر:"ندافع عن القوات الأفغانية الآن وسندافع عنها حتى بعد التوصل لاتفاق مع طالبان"، وذلك رداً على إشاعات تقول إن الاتفاق لا يتضمن قتال طالبان ضد حكومة كابل المدعومة من واشنطن.
- حسب خليل زاد، فإن الطرفين متفقان على أن "مستقبل أفغانستان تحدده مفاوضات أفغانية داخلية".
أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:
- تعليمات الرئيس ترمب شددت على إعادة الجنود الأمريكيين من أفغانستان إلى بلادهم بأسرع ما يمكن.
- مهمتنا هي هزيمة القاعدة وينبغي أن نستمر في القيام بذلك.
- لا أستطيع التكهن بكيفية انتهاء المحادثات، لكن الرئيس دونالد ترمب "ملتزم بالتأكد من أننا سننجح في ذلك".
خلفيات:
- من المفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب أكثر من 13 ألف عسكري أمريكي من أفغانستان في إطار جدول زمني يتم تحديده، وذلك بعد 18 عاما من النزاع.
- الانسحاب الأمريكي هو المطلب الرئيسي لحركة طالبان التي ستلتزم بدورها بضمان عدم استخدام الأراضي التي تسيطر عليها لشن هجمات من قبل مجموعات أخرى.
- طالبان أعلنت في وقت سابق أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان، إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.
- سيكون هذا اتفاقا تاريخيا بعد 18 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان للإطاحة بنظام طالبان في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
- تأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول، قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في الشهر نفسه والانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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