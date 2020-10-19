الإمارات وإسرائيل
الاثنين 19 أكتوبر 2020 11:47

طاقمها رفع أعلام إسرائيل.. وصول أول طائرة تجارية إماراتية لتل أبيب (فيديو)

لأول مرة، هبطت صباح الإثنين، طائرة تجارية تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب.

وخرج فريق الطيارين والمضيفات الإماراتيين من الطائرة رافعين الأعلام الإسرائيلية.

وقال موقع إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل.

 وقال قبطان الطائرة صالح عبد الله، في حفل جرى تنظيمه في المطار لهذه المناسبة: نحن سعيدون بالتواجد هنا، ونأمل أن تكون هذه بداية علاقة بين إسرائل والإمارات.

وأضاف: لو سألني أحد قبل عدة أشهر إذا ما كنت سأقف هنا ألقي هذا الخطاب في تل أبيب، كنت لأقول هذا مستحيل.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الكلمة.

ويصل وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل غدا الثلاثاء، للتوقيع على اتفاقيات عدة بينها اتفاق تسيير رحلات تجارية بين الجانبين.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تطبيع
مطار بن غوريون

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