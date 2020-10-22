أذربيجان
الجمعة 23 أكتوبر 2020 00:10

"طاردة الكلاب".. أذربيجان تبدأ بإنتاج طائرات مسيرة انتحارية (صور)

ذكر بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية الأذرية أن مسيّرات كاميكازا الجديدة تمتلك قوة تدميرية أكبر
الأناضول
أعلنت أذربيجان البدء بالإنتاج المتسلسل لطائرات مسيرة انتحارية (كاميكازا).

وذكر بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية الأذرية، أن مسيّرات "كاميكازا" الجديدة، تمتلك قوة تدميرية أكبر.

وأوضح البيان أن أذربيجان أطلقت اسم "طاردة الكلاب" على مسيرات "كاميكازا" الجديدة، استناداً إلى تصريحات رئيس البلاد، إلهام علييف، قال فيها إن جيش بلاده "يلاحق فلول القوات الأرمينية ويطردهم كالكلاب".

 

وأشار إلى تسليم مسيرات "كاميكازا" الجديدة إلى الجيش الأذري.

ولعبت الطائرات المسيّرة دورا كبيرا في التقدم الذي أحرزه الجيش الأذري في المعارك الدائرة حاليا مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

 

 

 

 

 

المصدر
وكالات

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