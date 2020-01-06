الاثنين 6 يناير 2020 19:38
طائرة عسكرية روسية تصل بنغازي للمرة الثانية خلال يومين
رصد موقع متخصص في مراقبة الحركة الجوية للطائرات العسكرية وصول طائرة عسكرية روسية إلى ليبيا قادمة من موسكو عن طريق القاعدة الجوية الروسية في سوريا.
وقال موقع ITAMILRADAR إن الطائرة، وهي من طراز توبولوف TU-154M، غادرت موسكو قبل أن تهبط في اللاذقية ثم غادرتها متجهة إلى بنغازي.
وأقلعت الطائرة من بنغازي ثم هبطت في قاعدة جوية في اللاذقية.
ونشر الموقع مسار الطائرة، والتي سبق لها القيام برحلة إلى ليبيا بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني الجاري.
المصدر
الجزيرة
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