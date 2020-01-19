ألمانيا
الأحد 19 يناير 2020 21:14

طائرة شراعية تقتحم المجال الجوي فوق برلين أثناء مؤتمر ليبيا

إجراءات أمنية مشددة في برلين مع مؤتمر ليبيا
إجراءات أمنية مشددة في برلين مع مؤتمر ليبيا
غيتي
اقتحمت طائرة شراعية المجال الجوي فوق العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد أثناء انعقاد مؤتمر دولي بخصوص ليبيا شاركت فيه المستشارة أنغيلا ميركل وزعماء وممثلون لعدة دول.

صاحبت مروحية تابعة للشرطة الألمانية الطائرة الشراعية حتى أقرب مطار.

وأعلنت الشرطة أن ما حدث يقع تحت طائلة القانون لأن المجال الجوي فوق برلين مغلق بالنسبة للطائرات الخاصة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

وهبطت الطائرة الشراعية في مطار شتراوسبرغ.

وساد الهدوء في العاصمة الألمانية على نطاق واسع خلال انعقاد المؤتمر في ديوان المستشارية، فيما عدا ما أشارت إليه الشرطة من وقوع بعض المناوشات الفردية مع محتجين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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ألمانيا
ليبيا

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