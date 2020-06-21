الأحد 21 يونيو 2020 21:14
طائرة تابعة لقوات حفتر تهبط اضطراريا على الحدود الليبية مع النيجر (فيديو)
أظهرت لقطات تلفزيونية طائرة تابعة لمليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر اضطرت للهبوط اضطراريا على الحدود الليبية مع النيجر.
ونشرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا) اللقطات والصور للطائرة الحربية من نوع " L39".
ومنيت مليشيات حفتر بخسارة كبيرة مؤخرا في ظل تقدم قوات الوفاق وسيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس وطرد المليشيات منها.
المصدر
الجزيرة مباشر