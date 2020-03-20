لبنان
الجمعة 20 مارس 2020 20:33

طائرة أمريكية تُهرب متهما بالعمالة لإسرائيل واللبنانيون غاضبون (فيديو)

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، على خلفية إخراج عامر فاخوري المتهم بالعمالة لإسرائيل من سفارة واشنطن في بيروت

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "حتي" استدعى دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج فاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر قرب بيروت إلى خارج لبنان

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة أمريكية قالت إنها قادمة من قبرص وحطت في مقر السفارة الأمريكية في عوكر وقامت بنقل الفاخوري ومغادرة لبنان.

وفي السياق أعلن رئيس المحكمة العسكرية في لبنان حسين عبد الله، الجمعة، تنحيه عن مهامه على خلفية حملة تخوين وتشهير تعرض لها إثر إصداره قرار الإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عبد الله تنحى عن مهامه في رئاسة المحكمة، في كتاب رفعه إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية الحملة التي تعرض لها مع أعضاء هيئة المحكمة، عقب القرار الذي أصدره في قضية العميل الفاخوري والذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وأمس الخميس، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات إعلامية، الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مؤكدا أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن فاخوري يحمل جنسيتها.

والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية قرارا أسقطت بموجبه التهم الموجهة إلى فاخوري لمرور الزمن وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء بمعتقل الخيام، وتسببه في وفاة اثنين منهم.

وفر فاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين.

وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات

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