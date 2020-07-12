ألعاب إلكترونية
الأحد 12 يوليو 2020 13:49

طائرات مسيّرة ومروحيات ودبابات.. الأسلحة التركية تدخل عالم الألعاب الإلكترونية (فيديو)

أُدرجت الأسلحة والذخائر التركية المحلية الصنع، في لعبة "Arma 3" ضمن مجموعة ألعاب "FPS" الالكترونية المشهورة عالميا.

وتم إدراج الأسلحة والذخائر التركية في اللعبة، من قِبل فريق الدفاع التركي "Turkish Mod Team"، بعد عمل استغرق أكثر من عام.

وتتضمن اللعبة مجموعة من الاسلحة والآليات الحربية التركية مثل الطائرات المسيرة والمدرعة كوبرا ومروحيات أتاك ودبابة ألطاي.

ولدى اختيار الراغب في ممارسة اللعبة، جنديا أو شرطيا تركياً، بوسعه أن يستخدم كافة الأسلحة التركية محلية الصنع.وبإمكان الشخص أن يشارك بالأسلحة والذخائر بشكل افتراضي، في عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام التي قام بها الجيش التركي في سوريا.

وقال عضو فريق الدفاع التركي، محمد طوزلو، إن فريقه استطاع إدراج الأسلحة والذخائر التركية في اللعبة المذكورة، بإمكانات محلية بحتة.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة، هو التعريف بالجيش التركي وقدراته بالألعاب الالكترونية.

وتابع قائلا "أضفنا كافة الأسلحة والذخائر المحلية الصنع إلى اللعبة، وبات من الممكن استخدامها، بمجرد اختيار الجندي أو الشرطي التركي".

 

 

 

المصدر
الأناضول

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