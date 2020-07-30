الحج 1441 هـ
الخميس 30 يوليو 2020 12:23

ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (بث مباشر)

حجاج فوق جبل الرجمة بأرض عرفة
غيتي-أرشيف
بدأ ضيوف الرحمن، بعد صلاة فجر اليوم الخميس، التوافد على صعيد عرفات قادمين من منى، لأداء ركن الحج الأعظم.

وعند دخول وقت الظهر يستمع الحجاج إلى خطبة عرفة في مسجد نمرة، ثم يصلّون بعدها الظهر والعصر قصرًا وجمع تقديم.

بعد ذلك يتفرغ الحجيج للذكر والدعاء حتى صلاة المغرب، ثم يُفيضون من عرفات إلى مزدلفة، حيث يصلّون المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ويبيتون ليلتهم هناك.

لكن جبل عرفة لن يشهد اليوم الزحام الذي ألفه على مدى عشرات القرون، بسبب جائحة كورونا، كما يؤدي الحجاج مناسكهم هذا العام وسط أمطار صيفية غزيرة.

ومساء أمس اكتست الكعبة المشرفة بحلتها الجديدة في مشهد يتابعه ملايين المسلمين حول العالم كل عام.

وبدأت مناسك حج هذا العام أمس الأربعاء، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام، من مكة إلى منى بعد صلاة الفجر فيما يعرف بـ"يوم التروية" وباتوا ليلتهم هناك، في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة بسبب كورونا.

وتحول ضيوف الرحمن أمس إلى منى بعد اكتمال أداء مناسك اليوم الأول من الحج حيث أدوا طواف القدوم حول الكعبة المشرفة.

وأظهرت الصور عشرات الحجاج يطوفون بالكعبة المشرفة في مشهد لم يحصل من قبل في التاريخ الحديث، إذ كان اليوم الأول من الحج يشهد مشاركة مئات آلاف في طواف القدوم.

بينما هذا العام، غابت عن طواف القدوم مشاهد التدافع من أجل الاقتراب من مقام إبراهيم الذي غلف بقماش أسود مطرّز بالذهب ومنع الحجاج من لمسه أو الاقتراب منه.

وأدى الحجاج طواف القدوم مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا، إذ حددت السلطات مسارات للطواف، مع وضع علامات لضمان حفاظ ضيوف الرحمن على هذه المسافات.

وخضع الحجاج لفحص كورونا قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين طلب منهم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وبعد عملية اختيار قامت بها السلطات السعودية، يشارك نحو 10 آلاف من المقيمين بالمملكة في المناسك -التي تتواصل على مدى 5 أيام- مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي.

وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة بحسب كتيب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات.

بينما ذكر عدد من الحجاج أنه طلب منهم وضع سوار لتحديد تحركاتهم.

وحُددت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بـ70% من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% فقط، وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن والمتعافين من كورونا.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، وأكدت جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة.

ودعت ضيوف الرحمن والعاملين في الحج إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

اقرأ أيضًا:

يوم عرفة.. فضائله ومآثره وخير الدعاء

انطلاق مناسك الحج وسط إجراءات غير مسبوقة بسبب كورونا (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
"رايحة فين يا منار".. سخرية واسعة من دعاية مرشحي مجلس الشيوخ المصري (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. أمريكا تسجل وفاة كل دقيقة وعدد قياسي للإصابات في أستراليا
Thumbnail
وزير الدفاع التركي: نبذل قصارى جهدنا لوحدة الأراضي الليبية (فيديو)
Thumbnail
انطلاق مناورات عسكرية تركية أذربيجانية.. وباكو تسقط طائرة لأرمينيا
Thumbnail
بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس كورونا

الأكثر قراءة

  1. "رايحة فين يا منار".. سخرية واسعة من دعاية مرشحي مجلس الشيوخ المصري (فيديو)
  2. كورونا.. أمريكا تسجل وفاة كل دقيقة وعدد قياسي للإصابات في أستراليا
  3. ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (بث مباشر)
  4. وزير الدفاع التركي: نبذل قصارى جهدنا لوحدة الأراضي الليبية (فيديو)
  5. انطلاق مناورات عسكرية تركية أذربيجانية.. وباكو تسقط طائرة لأرمينيا