ضغط أمريكي على باراغوي وتركيا تدعمها في أزمتها مع إسرائيل
وأعلنت باراغواي (الأربعاء) الماضي، نيتها إعادة بعثتها الدبلوماسية مرة أخرى إلى تل أبيب. ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بغلق سفارة إسرائيل في باراغواي.
وفي خطوة دعم تركية للدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، أعلن وزير خارجية الباراغواي، لويس ألبرتو كاستيليوني، الخميس، أن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة "أسونسيون"، وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس الجديد للباراغواي، ماريو عبده قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
- باراغواي وجهت (الأربعاء) الماضي، ضربة موجعة إلى مسعى إسرائيل لدفع الاعتراف بالقدس عاصمة لها، بعد أن اكتسب بعض الدعم عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس ثم حذت حذوها غواتيمالا وباراغواي.
- الرئيس السابق للباراغواي، هوراسيو كارتيسكارتيس، كان قد افتتح سفارة جديدة في القدس يوم 21 مايو/ أيار الماضي بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة وغواتيمالا بذلك.
- مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال في بيان، إن بنس، تحدث مع رئيس باراغوي الجديد ماريو عبده، وشجعه بشدة على الالتزام بتعهد باراغواي بنقل السفارة إلى القدس "كإشارة للعلاقة التاريخية التي حافظت بلاده عليها مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة".
- لم يحدد بيان مكتب نائب الرئيس الأمريكي كيف رد رئيس باراغواي على الطلب.
- البيان: رئيس باراغواي شدد على الشراكة الدائمة مع إسرائيل واتفق الزعيمان على العمل صوب تحقيق حل شامل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
- رئيس باراغواي، ماريو عبده، دافع عن موقفه قائلا إنه جاء في إطار مسعى دعم سلام شامل ودائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومن المعروف، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لعب دورا رئيسيا في قرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
كشفت باراغواي (الخميس) إن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة "أسونسيون" وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس ماريو عبده قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
ويعمل سفير تركيا لدى باراغواي من العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس. ولتركيا قنصليتان في باراغواي إحداهما في أسونسيون والأخرى في سيوداد ديل إستي.
- تركيا تعبر من خلال قيامها بفتح سفارة عن دعمها لموقف بلاده من إسرائيل.
- كاستيليوني قال إنه يتوقع لقاء نظيره التركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الحالي.
- لا تعترف معظم الدول بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وتقول إن وضعها النهائي يجب أن يتحدد خلال محادثات سلام.
- باراغواي أشارت إلى ذلك باعتباره أحد أسباب إعادة سفارتها إلى تل أبيب.
- وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان لها (الأربعاء) الماضي، إن وزير الخارجية، رياض المالكي، طلب من رئيس الباراغواي الجديد، ماريو عبده، إعادة سفارة بلاده في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب. وأن عبده، أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع الوزير المالكي.
- الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب كان قد قرر يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، وهي خطوة اعتبرت بمثابة عدول كامل عن سياسة أمريكية استمرت عقودا.
- مسألة وضع القدس بما تحويه من أماكن مقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين واحدة من أكثر العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
- إسرائيل تقول إن المدينة بأكملها عاصمة لها بما في ذلك قطاعها الشرقي الذي ضمته بعد حرب 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
- الفلسطينيون يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية التي يرغبون في إقامتها بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
- مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين انهارت عام 2014.