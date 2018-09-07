ضغط أمريكي على باراغوي وتركيا تدعمها في أزمتها مع إسرائيل

تتعرض باراغواي لضغوط أمريكية لإلغاء قرارها بإعادة بعثتها مرة أخرى إلى تل أبيب بعد أن نقلتها إلى القدس، بينما تدعم تركيا الدولة اللاتينية في أزمتها مع إسرائيل.

وأعلنت باراغواي (الأربعاء) الماضي، نيتها إعادة بعثتها الدبلوماسية مرة أخرى إلى تل أبيب. ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بغلق سفارة إسرائيل في باراغواي.

لافتة على باب سفارة باراغواي المغلقة في القدس، تظهر أمر نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي (غيتي)

وفي خطوة دعم تركية للدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، أعلن وزير خارجية الباراغواي، لويس ألبرتو كاستيليوني، الخميس، أن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة "أسونسيون"، وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس الجديد للباراغواي، ماريو عبده قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ما القصة :

باراغواي وجهت (الأربعاء) الماضي، ضربة موجعة إلى مسعى إسرائيل لدفع الاعتراف بالقدس عاصمة لها، بعد أن اكتسب بعض الدعم عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس ثم حذت حذوها غواتيمالا وباراغواي.

الرئيس السابق للباراغواي، هوراسيو كارتيسكارتيس، كان قد افتتح سفارة جديدة في القدس يوم 21 مايو/ أيار الماضي بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة وغواتيمالا بذلك.

ضغط أمريكي:

مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال في بيان، إن بنس، تحدث مع رئيس باراغوي الجديد ماريو عبده، وشجعه بشدة على الالتزام بتعهد باراغواي بنقل السفارة إلى القدس "كإشارة للعلاقة التاريخية التي حافظت بلاده عليها مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة".

لم يحدد بيان مكتب نائب الرئيس الأمريكي كيف رد رئيس باراغواي على الطلب.

البيان: رئيس باراغواي شدد على الشراكة الدائمة مع إسرائيل واتفق الزعيمان على العمل صوب تحقيق حل شامل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

رئيس باراغواي، ماريو عبده، دافع عن موقفه قائلا إنه جاء في إطار مسعى دعم سلام شامل ودائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن المعروف، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لعب دورا رئيسيا في قرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

دعم تركي:

كشفت باراغواي (الخميس) إن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة "أسونسيون" وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس ماريو عبده قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ويعمل سفير تركيا لدى باراغواي من العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس. ولتركيا قنصليتان في باراغواي إحداهما في أسونسيون والأخرى في سيوداد ديل إستي.

وقال وزير خارجية الباراغواي، لويس ألبرتو كاستيليوني، للصحفيين:

تركيا تعبر من خلال قيامها بفتح سفارة عن دعمها لموقف بلاده من إسرائيل.

كاستيليوني قال إنه يتوقع لقاء نظيره التركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الحالي.

معلومات أساسية: