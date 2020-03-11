"ضع كمامتك جيدا ثم تابعني".. فيروس كورونا يصيب تويتر
ظهرت على موقع تويتر عدد من الحسابات الساخرة باسم "فيروس كورونا"، تتناول آخر الأخبار والمستجدات والنكات حول المرض.
عرف أحد الحسابات نفسه قائلا "ضع كمامتك جيدا ثم تابعني"، واستخدم خاصية الموقع الجغرافي ليشير إلى وجوده في كل مكان بالعالم.
ووضع حساب آخر تعريفا له بأنه "الحساب الرسمي لفيروس كورونا على تويتر ولا توجد لدى الفيروس حسابات أخرى"، بينما سخر حساب من خوف الناس وكتب في خانة التعريف: "هوصلك يعني هوصلك".
وانتقد عدم إعلان مصر بشفافية عن حالات الإصابة؛ بقوله : "فيروس كورونا ينفي ما تم تداوله من شائعات عن وجود وزارة صحة في مصر".
وأقسم "كورونا" بالطلاق أنه لن يمس مصر، على طريقة الرئيس المصري عندما طالب رئيس وزراء إثيوبيا بالقسم على أنه لن يضر نهر النيل.
وعلق "فيروس كورونا" بفيديو طريف على الشائعات التي تدَّعي أنه غير موجود، وأنه عبارة عن مؤامرة عالمية لأهداف سياسية ومالية.
https://t.co/6rFVoqTuFr pic.twitter.com/mMYr0cZpnA— كورونا (@Coronnav) March 3, 2020
وأكد أنه حاول أن يغزو السودان، ولكن صُدم من هول الأزمات التي تحل به.
وانتقد بعض الممارسات الخاطئة في المجتمعات العربية، والتي تنشر الأمراض، ودعا إلى استخدام الطرق الصحيحة في غسل اليدين للوقاية من المرض.
وكان الإعلامي جابر القرموطي قد أجرى حوارا "تخيليا" مع فيروس كورونا المستجد، خلال برنامجه "الكلام على إيه" على فضائية "الحياة" الخاصة، وأثار الحوار الافتراضي ضجة وسخرية على منصات التواصل المصرية.
كورونا :عليا الطلاق مانا جاي مصر#وزاره_الصحه pic.twitter.com/m0oBy5eldb— AB DO🦁 (@dosalah11) March 5, 2020
كورونا VS السودان 😂😂😭@mosaleh76664473 pic.twitter.com/OdjBbLrrHn— وَد آلمُـبارك 🍂 (@A7med_mobarak) March 2, 2020
* No one— اڷـ؏ـاڸمېْ (@3alamy707) March 3, 2020
- المصريين لما يشوفوا حد لابس كمامه#كرونا_مين_احنا_مصريين pic.twitter.com/rpJSbSJLzc
الصين = مفيش خروج من البيت ..— فيروس كورونا (@karona76667) March 3, 2020
الكويت = مفيش دراسه ..
السعوديه = مفيش عمره ..
إيران = مفيش صلاة جمعة ..
مصر = مفيش داعي للقلق .. 😁😂#ازاي_نتعامل_مع_كرونا pic.twitter.com/qaEBA8Vfxm
فرنسا : ست حالات عائدة من مصر..— كورونا (@Coronnav) March 1, 2020
كندا : حالة عائدة من مصر..
تايلند : حالتين عائدتين من مصر..
مصر: pic.twitter.com/8HEqCV8eus